Deprem mi oldu? Son dakika: Mardin ve Antalya güne depremle uyandı! AFAD ve Kandilli son depremler 20 Temmuz listesi
Son depremler 20 Temmuz Kandilli ve AFAD listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 06.27'de Mardin Nusaybin'de 2.8 büyüklüğünde ve saat 07.25'te Antalya açıklarında 2.3 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için son depremleri haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 4 Temmuz son depremler listesi...
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 08:02 Güncelleme:
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Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 06.27'de Mardin Nusaybin'de 2.8 büyüklüğünde ve saat 07.25'te Antalya açıklarında 2.3 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğnde oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 20 Temmuz tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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