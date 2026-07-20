Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Deprem mi oldu? Son dakika: Mardin ve Antalya güne depremle uyandı! AFAD ve Kandilli son depremler 20 Temmuz listesi

        Deprem mi oldu? Son dakika: Mardin ve Antalya güne depremle uyandı! AFAD ve Kandilli son depremler 20 Temmuz listesi

        Son depremler 20 Temmuz Kandilli ve AFAD listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 06.27'de Mardin Nusaybin'de 2.8 büyüklüğünde ve saat 07.25'te Antalya açıklarında 2.3 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için son depremleri haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 4 Temmuz son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 08:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 06.27'de Mardin Nusaybin'de 2.8 büyüklüğünde ve saat 07.25'te Antalya açıklarında 2.3 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğnde oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 20 Temmuz tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        2

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-07-20 07:25:41 35.87933 31.42733 12.81 ML 2.3 Akdeniz - [88.44 km] Alanya (Antalya)
        2026-07-20 06:48:38 34.37233 46.79467 93.1 MW 5.2 Kermanshah (İran)
        2026-07-20 06:39:34 40.11967 31.67283 7.0 ML 0.9 Nallıhan (Ankara)
        2026-07-20 06:27:39 36.37717 41.77617 7.0 ML 2.8 Sinjar, Ninova (Irak) - [81.44 km] Nusaybin (Mardin)
        2026-07-20 06:02:17 35.76433 28.82167 30.87 ML 1.9 Akdeniz - [72.34 km] Kaş (Antalya)
        2026-07-20 06:01:35 39.23 28.98083 10.24 ML 0.9 Simav (Kütahya)
        2026-07-20 05:58:23 36.42183 26.6615 5.89 ML 1.7 Ege Denizi - [76.57 km] Datça (Muğla)
        2026-07-20 05:56:10 38.14567 38.5455 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
        2026-07-20 05:42:28 39.6555 28.47 6.99 ML 1.1 Dursunbey (Balıkesir)
        3

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 16 Temmuz 2026 (Haluk Levent Neden Bu Kadar Borçlandı?)

        Neden milyonlarca dolar borç aldı? Borçlara ''Ahbap faaliyetleri'' yazısı. ''Zaafları şüpheyi kuvvetlendirdi.'' Haluk Levent'ten usulsüzlük itirafı. Ahbap'ın mal varlıklarına el konuldu. Haluk Levent neden bu kadar borçlandı? Bağışçılarla neden iletişime geçti? Yurt dışından gelen bağışlar nerede? ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...
        Dünyanın en büyüğü İspanya!
        Dünyanın en büyüğü İspanya!
        Altın ayakkabı Mbappe'nin!
        Altın ayakkabı Mbappe'nin!
        Engelli araç ithalatında yeni dönem
        Engelli araç ithalatında yeni dönem
        Rotayı denize çevirdiler
        Rotayı denize çevirdiler
        ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı
        ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı
        Hangi enflasyon farkı doğru
        Hangi enflasyon farkı doğru
        Siz de bir "Floater Friend" misiniz?
        Siz de bir "Floater Friend" misiniz?
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Dünya Kupası’nda bir ilk!
        Dünya Kupası’nda bir ilk!
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Messi'den bir rekor daha!
        Messi'den bir rekor daha!
        Banyoya sığınarak kurtuldular
        Banyoya sığınarak kurtuldular
        Ahbaplar soruşturmasında kripto, çek ve para trafiği
        Ahbaplar soruşturmasında kripto, çek ve para trafiği
        Christ Oulai resmen Fiorentina'da!
        Christ Oulai resmen Fiorentina'da!
        Oğuzhan Uğur: Para değil, bilgi aktardık
        Oğuzhan Uğur: Para değil, bilgi aktardık
        Yasa dışı bahisçilere soruşturma
        Yasa dışı bahisçilere soruşturma