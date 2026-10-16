DGS ek tercih tarihleri 2026: DGS ek tercihleri başladı mı, ek tercih nasıl yapılır?
2026 DGS ek tercih sürecinde beklenen açıklama geldi ve adaylar için tercih işlemleri başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme takvimi belli oldu. İlk yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar için tercih yapabilecek. DGS ek tercih işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların tercih yapmadan önce ek yerleştirme kılavuzunu ve programların koşullarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Tercih sürecinde son başvuru tarihi ve ek yerleştirme ücreti de önem taşıyor. Peki, 2026 DGS ek tercihleri ne zaman başladı, tercihler nasıl yapılır? İşte ÖSYM DGS ek tercih tarihleri, ÖSYM AİS giriş ekranı...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için ek tercih dönemi başladı. ÖSYM, 2026 DGS ek yerleştirme tercih işlemlerinin 15 Ekim 2026 tarihinde itibarıyla alınmaya başladığını duyurdu. Adaylar, tercihlerini belirlenen süre içerisinde elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Ek yerleştirme kapsamında tercih yapacak adayların kontenjanları, program koşullarını ve ücret bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman sona erecek ve ÖSYM AİS üzerinden başvuru nasıl yapılacak? İşte 2026 DGS ek tercih sürecine ilişkin tüm detaylar...
2026 DGS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 DGS ek yerleştirme tercihleri, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.30'da başladı. Tercih işlemleri 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adayların işlemlerini son başvuru saatine kadar tamamlaması gerekiyor.
DGS EK TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
2026 DGS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini elektronik ortamda bildirebiliyor.
DGS ek tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, ÖSYM AİS giriş ekranına buradan ulaşabilir.
Tercih işlemleri sırasında adayların mezun oldukları ön lisans programına uygun lisans bölümlerini seçmesi, ilgili programların özel koşullarını incelemesi ve tercih listesini dikkatli şekilde oluşturması gerekiyor.
DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2026 DGS ek yerleştirme tercih kılavuzu ve kontenjan bilgileri, adayların tercih sürecinde yararlanacağı temel kaynaklar arasında yer alıyor. Kılavuzda tercih edilebilecek lisans programları, kontenjanlar ve yerleştirme koşullarına ilişkin bilgiler bulunuyor.
Adayların tercih yapmadan önce ÖSYM'nin resmî internet sitesindeki duyuruları ve ek yerleştirme kılavuzunu incelemesi gerekiyor. Böylece tercih edilebilecek bölümler ve programlara ilişkin koşullar kontrol edilebiliyor.
DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan 2026 DGS ek yerleştirme bilgilerine göre tercih ücreti 170 TL olarak belirtiliyor. Adayların tercih işlemlerinin geçerli sayılması için duyuruda belirtilen ödeme koşullarını yerine getirmesi gerekiyor. Ödeme işlemleri ve varsa muafiyet koşulları için ÖSYM'nin resmî açıklamalarının dikkate alınması önem taşıyor.
DGS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?
2026 DGS ek yerleştirme sürecinde tercih hakkı, ilgili kılavuzda belirtilen koşullara göre belirleniyor. Genel olarak merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adayların ek yerleştirme fırsatından yararlanabilmesi mümkün oluyor. İlk yerleştirmede bir programa yerleşmiş adayların, kayıt yaptırmamış olsalar dahi ek tercih hakkı konusunda kılavuzdaki kuralları dikkate alması gerekiyor.
Adayların tercih yapmadan önce DGS puanlarını, mezuniyet alanlarına göre geçiş yapılabilecek lisans programlarını ve ek yerleştirme koşullarını incelemesi gerekiyor. Tercih süresi 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona ereceğinden işlemlerin son güne bırakılmaması öneriliyor.