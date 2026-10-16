Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için ek tercih dönemi başladı. ÖSYM, 2026 DGS ek yerleştirme tercih işlemlerinin 15 Ekim 2026 tarihinde itibarıyla alınmaya başladığını duyurdu. Adaylar, tercihlerini belirlenen süre içerisinde elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Ek yerleştirme kapsamında tercih yapacak adayların kontenjanları, program koşullarını ve ücret bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman sona erecek ve ÖSYM AİS üzerinden başvuru nasıl yapılacak? İşte 2026 DGS ek tercih sürecine ilişkin tüm detaylar...