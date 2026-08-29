DGS taban puanları ve kontenjanları PDF nasıl ve nereden görüntülenir? ÖSYM 2026 DGS kılavuzu ile hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor?
DGS taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde yer alıyor. Üniversitelerin lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, DGS taban puanları ve kontenjan bilgilerini ÖSYM üzerinden araştırıyor. Peki, Hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor? İşte, 2026-DGS Tercih Kılavuzu ve Kontenjan Listesi ile DGS taban puanları ve kontenjanları…
2026 DGS taban puanları ve kontenjanları, tercih hazırlığı yapan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 19 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 13 Ağustos'ta açıklandı. 2026-DGS Tercih Kılavuzu ve Kontenjan Listesi yayımlanırken adaylar şimdi puanlarını, tercih edebilecekleri bölümleri ve önceki yerleştirmelerde oluşan taban puanları karşılaştırarak tercih listelerini oluşturmak istiyor. Peki, ÖSYM DGS taban puanları ve kontenjanları nasıl sorgulanır? İşte, 2026 DGS taban puanları ve kontenjanları sorgulama ekranı hakkında merak edilenler…
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
2026 DGS tercih işlemleri 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.
2026 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
2026 DGS taban puanları ve kontenjanları, tercih sürecinde adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ve tablolar üzerinden programlara ilişkin kontenjan, puan türü ve geçmiş yıllardaki taban puan bilgileri incelenebiliyor. Adayların tercih listelerini oluştururken önceki yerleştirme sonuçlarını da dikkate alması gerekiyor.
DGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
DGS adayları, mezun oldukları ön lisans programıyla uyumlu ve gerekli koşulları taşıdıkları lisans programları arasından en fazla 30 tercih yapabilecek. Tercih sıralamasında adayların öncelik verdikleri bölümlere yer vermesi önem taşıyor. Yerleştirmelerde DGS puanı, kontenjan ve program koşulları dikkate alınacak.
DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI
DGS ile hemşirelik bölümünü tercih etmek isteyen adaylar için geçmiş yıllara ait taban puanlar kılavuzdaki tablolarda yer alıyor. 2025 verilerine göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik programının taban puanı 320,49474, Ankara Üniversitesi Hemşirelik programının taban puanı ise 321,81561 olarak kaydedildi.
DGS HUKUK TABAN PUANLARI
Hukuk bölümünü hedefleyen DGS adayları da geçmiş yılların yerleştirme puanlarını tercih sürecinde referans alabiliyor. Dosyada yer alan 2025 verilerine göre KTO Karatay Üniversitesi Hukuk (Burslu) programının taban puanı 307,86885 olarak görülüyor.
DGS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI
Bilgisayar Mühendisliği de DGS adaylarının tercih listelerinde yer verdiği bölümler arasında bulunuyor. Dosyada yer alan 2025 verilerine göre Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programında taban puan 364,28093, Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programında ise 358,90794 oldu.