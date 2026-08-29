DGS taban puanları ve kontenjanları PDF nasıl ve nereden görüntülenir? ÖSYM 2026 DGS kılavuzu ile hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor?

2026 DGS taban puanları ve kontenjanları, tercih hazırlığı yapan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 19 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 13 Ağustos'ta açıklandı. 2026-DGS Tercih Kılavuzu ve Kontenjan Listesi yayımlanırken adaylar şimdi puanlarını, tercih edebilecekleri bölümleri ve önceki yerleştirmelerde oluşan taban puanları karşılaştırarak tercih listelerini oluşturmak istiyor. Peki, ÖSYM DGS taban puanları ve kontenjanları nasıl sorgulanır? İşte, 2026 DGS taban puanları ve kontenjanları sorgulama ekranı hakkında merak edilenler…