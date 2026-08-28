DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 DGS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM DGS tercih ekranı...
2026-DGS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte gözler, binlerce adayın merakla beklediği sonuç tarihine çevrildi. Ön lisans eğitimini lisans seviyesine taşımak isteyen adaylar, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden tercih işlemlerini tamamlarken, yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. DGS sonuçlarının ardından üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar için kayıt takvimi de gündeme gelecek. Peki, 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları hangi tarihlerde yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
DGS tercih işlemlerinin başlamasının ardından adayların gündeminde bu kez yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih var. Önlisans mezuniyetini lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce aday, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yaptığı tercihlerin sonuçlarını bekliyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci de başlayacak. Peki, 2026-DGS tercih sonuçları ne zaman duyurulacak? DGS ile üniversiteye yerleşen adayların kayıt işlemleri hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte sonuç tarihi ve kayıt sürecine ilişkin merak edilenler...
DGS TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI!
DGS tercihleri 27 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla başladı. Tercih işlemleri, 3 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-DGS’de tercih işlemleri 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, yerleştirme sonuçları ise değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 8 Eylül 2025’te adayların erişimine sunulmuştu.
Bu takvim göz önüne alındığında, 2026-DGS yerleştirme sonuçlarının da tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak çalışmalar sonrası Eylül ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!
Yerleştirme işleminde, 2026-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.
2026-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.