DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 DGS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM DGS tercih ekranı...

DGS tercih işlemlerinin başlamasının ardından adayların gündeminde bu kez yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih var. Önlisans mezuniyetini lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce aday, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yaptığı tercihlerin sonuçlarını bekliyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci de başlayacak. Peki, 2026-DGS tercih sonuçları ne zaman duyurulacak? DGS ile üniversiteye yerleşen adayların kayıt işlemleri hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte sonuç tarihi ve kayıt sürecine ilişkin merak edilenler...