Diyanet açıkladı! 20 Kasım 2026 Cuma hutbesinin konusu nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 Kasım 2026 Cuma günü camilerde okunacak hutbeyi yayımladı. Bu haftanın cuma hutbesinin konusu "Merhamet" olarak belirlendi. Hutbede, toplumda giderek artan şiddet olaylarına, akran zorbalığına ve aile içindeki huzur sorunlarına dikkat çekildi. Merhametin insan ilişkilerindeki öneminin vurgulandığı hutbede anne babalara, öğretmenlere ve gençlere önemli mesajlar verildi. Diyanet, çocukların sevgi ve şefkat ortamında yetiştirilmesinin yanı sıra bütün canlılara merhametle yaklaşılması gerektiğini hatırlattı. Peki, 20 Kasım 2026 Cuma hutbesinin konusu nedir, Merhamet hutbesinde hangi mesajlar verildi? İşte Diyanet'in yayımladığı cuma hutbesinin tam metni ve öne çıkan mesajları...
Cuma namazı öncesinde camilerde okunacak hutbenin içeriği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu haftaki hutbede, merhamet duygusunun bireysel ve toplumsal hayattaki yeri ele alındı. Özellikle çocuklara yönelik şiddet, akran zorbalığı ve öfke kontrolü konularında önemli uyarılar yapıldı. Anne babalara ve öğretmenlere çocuklara merhameti davranışlarıyla öğretmeleri çağrısında bulunuldu. Peki, 20 Kasım cuma hutbesinin konusu nedir, cuma hutbesinin tam metninde hangi ifadeler yer aldı? İşte 20 Kasım Cuma hutbesinin konusu...
20 KASIM 2026 CUMA HUTBESİNİN KONUSU NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 20 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin başlığı "Merhamet" oldu.
Hutbede, merhametin insanın fıtratında bulunan önemli bir değer olduğu belirtilirken ailede, okulda ve sosyal hayatta bu duygunun yaşatılması gerektiği vurgulandı.
Özellikle son dönemde gündeme gelen akran zorbalığı, şiddet olayları ve tahammülsüzlüklerin temelinde merhamet eksikliğinin bulunduğuna dikkat çekildi.
20 KASIM CUMA HUTBESİ TAM METNİ: MERHAMET
MERHAMET
Muhterem Müslümanlar!
Bizler, ‘Rahmân ve Rahîm’ olan Cenâb-ı Hakk’ın kullarıyız. Uhud Dağı’na rahmet nazarıyla bakan Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.s)’in ümmetiyiz. ‘Şefkat ve merhamette güneş gibi ol!’…
‘Hazer kıl! Kırma kalbin, kimsenin cânını incitme!
Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!’
gibi rahmet yüklü sözleriyle insanlığı merhamete davet eden Anadolu medeniyetinin vârisleriyiz.
Aziz Müminler!
Rahmet ve merhamet timsali Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in, torunlarını kucağına alıp sevmesini garip karşılayan kişiye, “Allah, senin kalbinden merhameti çekip almışsa ben senin için ne yapabilirim ki!” buyurmuştur. Bir serçenin can havliyle uçuştuğunu gördüğünde, “Bu kuşun canını yakan kim?” uyarısında bulunmuş, yavrularının derhal bırakılmasını istemiş; sadece insanlara değil, bütün varlığa merhametle muamele etmeyi bizlere emretmiştir.
Değerli Müslümanlar!
Bugün, kimi evlerde eksilen huzurun, maalesef son dönemlerde duymaya başladığımız akran zorbalığının, sosyal hayatta; iş ve çalışma ortamlarında yaşanan birtakım mobing ve tahammülsüzlüklerin temelinde merhamet eksikliği vardır. Merhametin olmadığı yerde öfke, öfkenin kontrol edilmediği yerde ise şiddet vardır. Belki birileri, ‘çatık kaşlı, sert sözlü ve kaba davranışlı’ olmayı bir terbiye metodu olarak görebilir. Ancak Kıymetli Kardeşlerim! Şiddetle terbiye olmaz, gönül kazanılmaz. Sesini yükseltmek insanı haklı, el kaldırmak güçlü, korku salmak saygın kılmaz. Şu hakikati ifade etmek isteriz ki, hiçbir mazeret; kadına, çocuğa, yaşlıya hâsılı insana şiddeti meşru hâle getiremez. Kimden gelirse gelsin ve kime yapılırsa yapılsın şiddet asla kabul edilemez. Bu konuda Rahmet Elçisi Efendimiz (s.a.s)’in uyarısı çok nettir: “İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah da merhamet etmez.”
Aziz Kardeşlerim!
Merhamet, insanın fıtratında bulunan bir cevherdir, ailede ve okulda güzel örneklerle işlenmeye muhtaçtır.
Dolayısıyla Değerli Anneler ve Babalar! Çocuklarınız, merhametli olmayı ilk sizden öğrenmeli; merhameti bakışınızın sıcaklığında, sesinizin tonunda bulmalıdır. Evlatlarınız, öfkenin karşısında sükûnetle hareket etmeyi, nefretin karşısına sevgiyle çıkmayı sizde görmelidir.
Kıymetli Öğretmenlerimiz! Başkasının acısını hisseden, güçsüzü gözeten ve bütün yaratılmışlara sevgi besleyen merhametli bir nesli yetiştirecek olan sizlersiniz. Şuna olan inancımız tamdır: Yavrularımızın kalplerine sabırla ektiğiniz şefkat ve merhamet tohumları, bir gün mutlaka meyvesini verecek, bütün insanlığın umudu olan rahmet toplumu sizlerin eliyle inşa edilecektir.
Ve Sevgili Gençler! Size ilmi öğreten, sizi hayata hazırlayan öğretmenlerinize saygıda kusur etmeyin. Hz. Ali’ye atfedilen “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” ifadesindeki anlamı kendinize rehber kılın.
Hutbemizi, şu ilâhî müjde ile bitiriyoruz: “İman edenlerden birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenler var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir.”