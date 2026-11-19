Kıymetli Öğretmenlerimiz! Başkasının acısını hisseden, güçsüzü gözeten ve bütün yaratılmışlara sevgi besleyen merhametli bir nesli yetiştirecek olan sizlersiniz. Şuna olan inancımız tamdır: Yavrularımızın kalplerine sabırla ektiğiniz şefkat ve merhamet tohumları, bir gün mutlaka meyvesini verecek, bütün insanlığın umudu olan rahmet toplumu sizlerin eliyle inşa edilecektir.

Ve Sevgili Gençler! Size ilmi öğreten, sizi hayata hazırlayan öğretmenlerinize saygıda kusur etmeyin. Hz. Ali’ye atfedilen “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” ifadesindeki anlamı kendinize rehber kılın.

Hutbemizi, şu ilâhî müjde ile bitiriyoruz: “İman edenlerden birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenler var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir.”