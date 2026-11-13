Diyanet bugünkü cuma hutbesini yayımladı: İşte 13 Kasım 2026 Cuma hutbesi konusu ve tam metni

13 KASIM CUMA HUTBESİNİN KONUSU NE?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 13 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin konusu “Dijital Mecrada Ahlak” olarak belirlendi. Bu haftaki hutbede, dijital platformların günlük yaşamdaki yeri ve sosyal medya kullanımının beraberinde getirdiği ahlaki sorumluluklar ele alındı.

Dijital mecraların bilgi edinme ve iletişim kurma açısından sunduğu kolaylıklara dikkat çekilen hutbede, bu imkanların yanlış kullanımının doğurabileceği sorunlara da değinildi. Özellikle beğenilme ve gösteriş arzusu, yalan haber paylaşımı, hakaret, iftira ve başkalarının özel hayatını araştırma gibi davranışların İslam ahlakıyla bağdaşmadığı vurgulandı.

Hutbede çocukların ve gençlerin dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korunması için ailelere de önemli sorumluluklar düştüğü hatırlatıldı. Teknolojinin bilinçli kullanılması, sosyal medyada güzel ahlakın gözetilmesi ve dijital imkanlardan faydalı amaçlarla yararlanılması gerektiği ifade edildi.