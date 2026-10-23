Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Diyanet ile cuma hutbesinin tam metni 23 Ekim 2026: Cuma hutbesinin konusu nedir?

        Diyanet ile cuma hutbesinin tam metni 23 Ekim 2026: Cuma hutbesinin konusu nedir?

        Cuma hutbesinin konusu, cuma namazı öncesinde hutbeyi takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesinin konusunu Aile olarak belirledi. Aile kurumunun önemi ve aile bağlarının korunması, haftanın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Cuma namazına hazırlananlar, hutbenin tam metnini araştırmaya başladı. Peki, Diyanet cuma hutbesinin konusu nedir? İşte 23 Ekim Cuma hutbesinin konusu ve tam metni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 00:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 23 Ekim Cuma günü okunacak hutbenin konusunu Aile olarak belirledi. Cuma hutbesinde aile kurumunun toplumdaki yeri ve önemine ilişkin mesajlar gündeme geliyor. Aile bağlarının güçlendirilmesi ve aile bireyleri arasındaki sorumluluklar, konunun temel noktaları arasında bulunuyor. Cuma hutbesinin tam metni, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesini üzerinden erişime sunuldu. Peki, 23 Ekim Cuma hutbesinde hangi mesajlar verilecek? İşte Diyanet cuma hutbesinin tam metni...

        2

        23 EKİM CUMA HUTBESİNİN KONUSU NEDİR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 23 Ekim Cuma hutbesinin konusu Aile oldu. Aile kurumunun korunması, toplumun huzuru ve gelecek nesillerin yetişmesi açısından önem taşıyor. Aile bireyleri arasındaki sevgi, saygı, merhamet ve dayanışma, sağlıklı aile ilişkilerinin temel unsurları arasında yer alıyor.

        3

        CUMA HUTBESİNİN TAM METNİ

        AİLE

        Muhterem Müslümanlar!

        İnsanın hayata gözlerini açtığı, kişiliğinin ve değerlerinin şekillendiği ilk yer ailedir. İnsan; güzel sözün gönül aldığını, merhametin yaraları sardığını ailede öğrenir. Doğruluğun, büyüklerinin sözünde; merhametin, kendisine gösterilen şefkatte; adaletin ise kardeşler arasında kurulan dengede olduğunu orada tanır. Dünyanın hengâmesinde yorulan yüreğini, “Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı…” ayet-i kerimesinde buyrulduğu üzere ailesinde huzura kavuşturur.

        Aziz Müminler!

        Aile, sadece dünyevi bir birliktelik ya da geçici heveslerle kurulan bir hayat ortaklığı değildir. Bilakis aile; kişinin, hayatı boyunca sığınacağı en güvenli limandır. Aile; hastalığında anne babanın bakımını üstlenmek, ateşi yükseldiğinde evladının başında beklemek, bayram sabahında kucaklaşmaktır. Unutulmasın ki huzurevleri, çocuk evleri yapılabilir; fakat bir çocuğa şefkatle sarılacak annenin, ona güzel örnek olacak babanın, torununa masal anlatacak dede ve ninenin yeri doldurulamaz.

        4

        Kıymetli Müslümanlar!

        Çocuklar, ilk dualarını annelerinin dizinde, namazlarını babalarının yanı başında öğrenirler. Büyüğe hürmeti, küçüğe şefkati; merhameti ve paylaşmayı aile ocağında görürler. Yalanın günah, kul hakkının ağır olduğunu ailede kavrarlar. Peygamber Efendimiz (s.a.s), “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir miras bırakamaz” buyurmuştur. Dolayısıyla çocuklarını ekranlara mahkûm edip ilgi göstermeyen bir anne ve baba, onları bu mirastan mahrum bırakıyor demektir.

        Değerli Kardeşlerim!

        Ailede kazanılan sorumluluk bilinci, toplum hayatına da yansır. Ailesinde sevgi, saygı, dostluk, arkadaşlık ve paylaşmayı öğrenen çocuklar; okulda, iş yerinde, hayatının her aşamasında örnek bir insan olurlar. Bununla birlikte ailesinde kavga ve şiddet gören, ilgisiz ve sevgisiz kalan çocuklar ise bu yaraların izlerini hayatları boyunca taşırlar.

        5

        Değerli Anne Babalar!

        Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), ‘Her birimizin ailemizden sorumlu olduğumuzu’ beyan etmiştir. Çocuklarımızın kimlerle arkadaşlık ettiğini, sanal âlemde hangi uygulamalarda vakit geçirdiğini, ibadetlerini yapıp yapmadıklarını bilmek ve takip etmek bu beyanın gereğidir. Ailemize ayırdığımız vakit, karşılıklı yaptığımız fedakârlıklar birer ibadet mesabesindedir. Kim; evinin kapısından girerken günün yorgunluğunu dışarıda bırakır, ailesine vakit ayırır, güler yüz gösterirse Peygamberimiz (s.a.s)’in sünnetini ihya eder. Kim de bunu ihmal ederse kendisi ve ailesini Peygamberimiz (s.a.s)’in sünnetinden mahrum bırakır.

        Kıymetli Genç Kardeşlerim!

        Yuva kurmak; sizi günahlardan koruyacak bir kalkan, ruhunuza sükûnet verecek bir nimettir. Yuva kurmak; “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır…” buyuran Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in nebevi mirasına yeni bir halka eklemektir. Unutmayalım ki Peygamberimiz (s.a.s)’in övgüsüne mazhar olacak nesiller yetiştirmek, ahirette amel defterinin açık kalmasına vesile olacaktır.

        Hutbemizi, Cenâb-ı Hakk’ın bizlere öğrettiği şu dua ile bitirelim: “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle!

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri: 5 pasın ardından MB faiz indirdi, Tasfiyedeki fonların sayısı 47'ye düştü, Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan PHP açıklaması, Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. 5 PASIN ARDINDAN MB FAİZ İNDİRDİ Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti. Böylece Merkez Bankası, bu yıl ikinci kez faiz indirimine gitmiş oldu. Karar metninde ise enflasyonun ana eğilimindeki geri...
        #Cuma Hutbesi konusu
        #cuma hutbesi konusu nedir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması