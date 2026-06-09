Savaşı yeniden başlatmak isteyen kim? İsrail Lübnan'a saldırıyı durdurur mu? Lübnan vurulurken anlaşma mümkün mü? Trump istediği anlaşmaya yakın mı? ABD - İran anlaşması zora mı girdi? ABD çekilse de savaş sürer mi? HT 360'ta Dilek Gül sordu; Habertürk Dış Haber Müdürü Gizem Ösün ve Ortadoğu Uzman... Daha Fazla Göster

Savaşı yeniden başlatmak isteyen kim? İsrail Lübnan'a saldırıyı durdurur mu? Lübnan vurulurken anlaşma mümkün mü? Trump istediği anlaşmaya yakın mı? ABD - İran anlaşması zora mı girdi? ABD çekilse de savaş sürer mi? HT 360'ta Dilek Gül sordu; Habertürk Dış Haber Müdürü Gizem Ösün ve Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç değerlendirdi. Daha Az Göster