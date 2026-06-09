Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Doğanın Kanunu konusu ne, nerede çekiliyor? Star TV Doğanın Kanunu oyuncuları kim, ilk bölüm ne zaman?

        Doğanın Kanunu konusu ne ve nerede çekiliyor? Star TV Doğanın Kanunu konusu ve oyuncuları

        Star TV'nin yeni sezon yapımlarından Doğanın Kanunu, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle ekran yolculuğuna başlıyor. Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği dizi, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yayın tarihi yaklaşırken, "Doğanın Kanunu oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekildi?" soruları da merak konusu oldu. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 13:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Televizyon ekranlarında yeni bir hikâye izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Star TV'nin yeni yapımları arasında gösterilen Doğanın Kanunu, etkileyici kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla yayın hayatına başlıyor. İlk bölüm öncesinde dizinin konusu, çekim mekanları ve oyuncu kadrosuna ilişkin detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde...

        2

        OKUMA PROVASI GERÇEKLEŞTİ

        Star’ın yeni dizisi Doğanın Kanunu, birbirinden yetenekli isimleri aynı projede buluşturan güçlü kadrosu ve heyecan yaratan hikâyesiyle dikkat çekiyor. Dizinin okuma provası geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Doğanın Kanunu dizisinin oyuncu kadrosu, gerçekleştirilen okuma provasında ilk kez bir araya geldi.

        3

        DOĞANIN KANUNU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Yaz sezonunda Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yapımını Ay Yapım üstlenirken, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise başarılı isimler Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları yer alıyor. Doğanın Kanunu, 10 Haziran Çarşamba akşamı başlıyor.

        4

        DOĞANIN KANUNU KONUSU NE?

        Bambaşka dünyalardan gelen iki insan olan Yaman ve Doğa’nın yolları kötü geçen bir iş görüşmesinden yıllar sonra yeniden kesişir. Birbirleriyle taban tabana zıt iki güçlü karakterin çatışmalı ancak kaçınılmaz yakınlaşması ve kaderin onları yeniden şekillendirmesini konu alan Doğanın Kanunu’nun çekimleri çok yakında başlayacak.

        5

        DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI KİMLER, NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Çekimleri İstanbul’da başlayıp Urla’da devam edecek olan Doğanın Kanununun oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 8 Haziran 2026 (Trump - Netanyahu Gerilimi Tırmanır Mı?)

        Savaşı yeniden başlatmak isteyen kim? İsrail Lübnan'a saldırıyı durdurur mu? Lübnan vurulurken anlaşma mümkün mü? Trump istediği anlaşmaya yakın mı? ABD - İran anlaşması zora mı girdi? ABD çekilse de savaş sürer mi? HT 360'ta Dilek Gül sordu; Habertürk Dış Haber Müdürü Gizem Ösün ve Ortadoğu Uzman...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Genç kadın ölü bulundu! Annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı!
        Genç kadın ölü bulundu! Annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı!
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!