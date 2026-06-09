Doğanın Kanunu konusu ne ve nerede çekiliyor? Star TV Doğanın Kanunu konusu ve oyuncuları
Star TV'nin yeni sezon yapımlarından Doğanın Kanunu, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle ekran yolculuğuna başlıyor. Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği dizi, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yayın tarihi yaklaşırken, "Doğanın Kanunu oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekildi?" soruları da merak konusu oldu. İşte bilgiler...
Televizyon ekranlarında yeni bir hikâye izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Star TV'nin yeni yapımları arasında gösterilen Doğanın Kanunu, etkileyici kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla yayın hayatına başlıyor. İlk bölüm öncesinde dizinin konusu, çekim mekanları ve oyuncu kadrosuna ilişkin detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde...
OKUMA PROVASI GERÇEKLEŞTİ
Star’ın yeni dizisi Doğanın Kanunu, birbirinden yetenekli isimleri aynı projede buluşturan güçlü kadrosu ve heyecan yaratan hikâyesiyle dikkat çekiyor. Dizinin okuma provası geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Doğanın Kanunu dizisinin oyuncu kadrosu, gerçekleştirilen okuma provasında ilk kez bir araya geldi.
DOĞANIN KANUNU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yaz sezonunda Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yapımını Ay Yapım üstlenirken, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise başarılı isimler Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları yer alıyor. Doğanın Kanunu, 10 Haziran Çarşamba akşamı başlıyor.
DOĞANIN KANUNU KONUSU NE?
Bambaşka dünyalardan gelen iki insan olan Yaman ve Doğa’nın yolları kötü geçen bir iş görüşmesinden yıllar sonra yeniden kesişir. Birbirleriyle taban tabana zıt iki güçlü karakterin çatışmalı ancak kaçınılmaz yakınlaşması ve kaderin onları yeniden şekillendirmesini konu alan Doğanın Kanunu’nun çekimleri çok yakında başlayacak.
DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI KİMLER, NEREDE ÇEKİLİYOR?
Çekimleri İstanbul’da başlayıp Urla’da devam edecek olan Doğanın Kanununun oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.