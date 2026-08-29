DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 28 Ağustos 2026 ABC, AB, Total sıralaması ile reyting birincisi kim oldu? Türkiye-Litvanya maçı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef…

28 Ağustos Cuma akşamı Kanal D’de Kuralsız Sokaklar programı ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Türkiye - Litvanya maçı heyecanı TRT 1’de yaşanırken, Show TV’de Gizli Görev, Star TV’de Öyle Olsun ve Show TV’de Dokunmayın Şabanıma filmleri ekranlara geldi. İzledikleri yapımların ABC, AB ve Total sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye yerleşti?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 28 Ağustos 2026 reyting sonuçları sıralaması…