DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 28 Ağustos 2026 ABC, AB, Total sıralaması ile reyting birincisi kim oldu? Türkiye-Litvanya maçı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef…
Dünün reyting sonuçları 28 Ağustos 2026 Cuma günü yayınlanan yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D'de Kuralsız Sokaklar programı ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Gizli Görev, Star TV'de Öyle Olsun ve Show TV'de Dokunmayın Şabanıma filmleri ekranlara geldi. TRT 1'de ise FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Türkiye - Litvanya maçı yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 28 Ağustos 2026 reyting sonuçları ile ABC, AB ve Total'de birinci olan yapım...
28 Ağustos Cuma akşamı Kanal D’de Kuralsız Sokaklar programı ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Türkiye - Litvanya maçı heyecanı TRT 1’de yaşanırken, Show TV’de Gizli Görev, Star TV’de Öyle Olsun ve Show TV’de Dokunmayın Şabanıma filmleri ekranlara geldi. İzledikleri yapımların ABC, AB ve Total sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye yerleşti?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 28 Ağustos 2026 reyting sonuçları sıralaması…
28 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
28 Ağustos 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
28 AĞUSTOS 2026 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI