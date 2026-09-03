Manisa'da deprem! 3 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?
Son dakika deprem haberleri, haftanın üçüncü gününün ilk saatlerinde sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. 3 Eylül Perşembe son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlandı. Bugün Ege Denizi, Kütahya ve İzmir'de 3 büyüklüğünün altında sarsıntılar meydana geldi. Saat 13:20'de Manisa Yunusemre'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üsttü ve derinliği bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile paylaşıldı. Son dakika deprem haberlerine göre Ege Denizi, Kütahya ve İzmir gibi birçok ilde irili ufaklı sarsıntılar meydana geldi. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğüde?” sorularını araştırıyor. İşte, 3 Eylül 2026 Perşembe son dakika deprem haberleri…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 3 Eylül Perşembe günü saat 00:09'da Ege Denizi'nde 2.2, saat 02:20'de İzmir Dikili'de 2.4 ve saat 02:28'de Gürcistan'da 2.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.09.03 05:14:22 40.2417 31.6982 16.7 -.- 1.8 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.09.03 04:52:39 37.9638 27.6298 5.2 -.- 1.3 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2026.09.03 04:47:31 39.3443 39.0852 13.2 -.- 1.7 -.- YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2026.09.03 04:37:29 40.1407 27.3310 16.9 -.- 1.5 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.09.03 04:25:34 40.4418 26.3155 17.1 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.03 04:16:47 39.2158 28.9347 15.8 -.- 1.1 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.03 04:01:45 37.9295 29.3532 10.3 -.- 1.3 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2026.09.03 04:01:29 39.7053 40.6958 7.1 -.- 1.9 -.- YUMRUVEREN-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2026.09.03 03:57:20 41.3337 43.7583 7.0 -.- 1.5 -.- GURCISTAN İlksel
2026.09.03 03:32:52 40.4815 26.2975 2.8 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.03 03:21:31 38.7755 27.1233 8.3 -.- 1.5 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2026.09.03 03:02:26 38.0905 36.5733 8.9 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.03 02:42:48 41.3790 43.8493 2.1 -.- 1.7 -.- GURCISTAN İlksel
2026.09.03 02:28:42 41.4190 43.9605 5.0 -.- 2.9 -.- GURCISTAN İlksel
2026.09.03 02:20:30 39.1832 26.8107 14.5 -.- 2.4 -.- BAHCELI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2026.09.03 01:09:34 39.4278 26.3237 13.7 -.- 0.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.03 01:07:28 40.4842 35.8248 7.8 -.- 2.7 -.- KIZOGLU-(AMASYA) İlksel
2026.09.03 01:06:07 38.0010 37.9953 5.7 -.- 1.5 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.09.03 01:03:57 39.2465 28.9197 3.8 -.- 2.3 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.03 01:01:51 39.7138 26.5752 5.2 -.- 1.1 -.- ALAKECI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2026.09.03 00:15:59 39.9905 39.6718 5.5 -.- 2.0 -.- DOGANKAVAK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2026.09.03 00:09:16 38.0602 25.8665 8.2 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.03 00:06:41 37.8477 27.0050 2.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel