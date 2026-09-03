Manisa'da deprem! 3 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üsttü ve derinliği bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile paylaşıldı. Son dakika deprem haberlerine göre Ege Denizi, Kütahya ve İzmir gibi birçok ilde irili ufaklı sarsıntılar meydana geldi. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğüde?” sorularını araştırıyor. İşte, 3 Eylül 2026 Perşembe son dakika deprem haberleri…