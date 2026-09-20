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        Haberler Bilgi Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem! 20 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem! 20 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        20 Eylül 2026 Pazar günü meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları araştırılırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere çevrildi. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 20 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 19:59 Güncelleme:
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        Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, günün erken saatlerinden itibaren deprem gündemini hareketlendirdi. 20 Eylül 2026 son depremler listesi vatandaşların gündeminde yer alırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verileri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre saat 06.51'de Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça'ya 63,34 kilometre mesafede meydana gelen sarsıntının derinliği 39,18 kilometre olarak ölçüldü. Vatandaşlar ise gün içinde meydana gelen diğer sarsıntıların saatini, merkez üssünü ve büyüklüğünü araştırıyor. Peki, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, 20 Eylül son dakika deprem haberleri…

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        20 EYLÜL 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        AFAD'ın resmi son depremler ekranında Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar takip edilebiliyor. Kurum, son depremler bölümünde özellikle belirli büyüklüğün üzerindeki sarsıntıları listelerken tüm depremlere ilişkin verilere de erişim sağlıyor.

        20 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen depremlerin saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileri üzerinden takip ediliyor.

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE DEPREM OLDU?

        Gün içinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem nerede oldu?” ve “Kaç büyüklüğünde deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. 20 Eylül 2026 son depremler listesinde yer alan AFAD verilerine göre, saat 06.51'de Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Datça'ya 63,34 kilometre mesafede kaydedilen depremin derinliği ise 39,18 kilometre olarak ölçüldü.

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        AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-20 07:56:22 38.82133 33.11433 7.43 ML 2.2 Cihanbeyli (Konya)
        2026-09-20 07:40:39 39.25783 28.92117 7.0 ML 0.8 Simav (Kütahya)
        2026-09-20 06:51:52 36.14167 27.7095 39.18 ML 3.4 Ege Denizi - [63.34 km] Datça (Muğla)
        2026-09-20 06:40:52 39.0755 29.89117 7.0 ML 0.9 Altıntaş (Kütahya)
        2026-09-20 06:19:20 40.78817 27.49533 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [09.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
        2026-09-20 06:15:08 37.93317 27.15767 7.59 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.54 km] Menderes (İzmir)
        2026-09-20 04:38:14 38.92283 27.28733 7.03 ML 2.2 Bergama (İzmir)
        2026-09-20 03:56:50 39.49333 32.99 10.39 ML 0.7 Bala (Ankara)
        2026-09-20 03:55:24 39.11467 28.29817 6.91 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-20 03:49:45 39.1135 28.28283 6.95 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-20 03:42:46 38.33633 38.85583 7.16 ML 1.0 Kale (Malatya)
        2026-09-20 03:23:14 37.75117 35.3715 7.05 ML 0.9 Yahyalı (Kayseri)
        2026-09-20 03:11:31 37.46617 37.17783 13.81 ML 2.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
        2026-09-20 02:39:30 39.101 36.38 7.0 ML 1.1 Gemerek (Sivas)
        2026-09-20 02:27:24 39.0495 29.542 6.98 ML 0.7 Gediz (Kütahya)
        2026-09-20 01:45:02 38.7895 26.84667 11.39 ML 2.0 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.73 km] Foça (İzmir)
        2026-09-20 01:44:38 39.03333 27.722 7.01 ML 1.4 Akhisar (Manisa)
        2026-09-20 01:26:27 36.2415 36.20133 7.02 ML 1.3 Antakya (Hatay)
        2026-09-20 01:23:13 39.73167 26.345 6.94 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
        2026-09-20 01:09:59 38.85767 27.04083 6.28 ML 1.7 Aliağa (İzmir)
        2026-09-20 00:39:50 36.8665 34.25167 10.26 ML 2.2 Erdemli (Mersin)
        2026-09-20 00:27:05 38.78333 26.8335 10.77 ML 1.5 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.11 km] Foça (İzmir)
        2026-09-20 00:20:30 36.213 35.8745 7.18 ML 2.5 Samandağ (Hatay)
        2026-09-20 00:18:23 36.17667 28.93783 13.37 ML 2.7 Akdeniz - [34.60 km] Seydikemer (Muğla)

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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