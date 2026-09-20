Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, günün erken saatlerinden itibaren deprem gündemini hareketlendirdi. 20 Eylül 2026 son depremler listesi vatandaşların gündeminde yer alırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verileri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre saat 06.51'de Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça'ya 63,34 kilometre mesafede meydana gelen sarsıntının derinliği 39,18 kilometre olarak ölçüldü. Vatandaşlar ise gün içinde meydana gelen diğer sarsıntıların saatini, merkez üssünü ve büyüklüğünü araştırıyor. Peki, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, 20 Eylül son dakika deprem haberleri…