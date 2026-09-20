Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem! 20 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
20 Eylül 2026 Pazar günü meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları araştırılırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere çevrildi. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 20 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, günün erken saatlerinden itibaren deprem gündemini hareketlendirdi. 20 Eylül 2026 son depremler listesi vatandaşların gündeminde yer alırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verileri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre saat 06.51'de Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça'ya 63,34 kilometre mesafede meydana gelen sarsıntının derinliği 39,18 kilometre olarak ölçüldü. Vatandaşlar ise gün içinde meydana gelen diğer sarsıntıların saatini, merkez üssünü ve büyüklüğünü araştırıyor. Peki, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, 20 Eylül son dakika deprem haberleri…
20 EYLÜL 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD'ın resmi son depremler ekranında Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar takip edilebiliyor. Kurum, son depremler bölümünde özellikle belirli büyüklüğün üzerindeki sarsıntıları listelerken tüm depremlere ilişkin verilere de erişim sağlıyor.
20 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen depremlerin saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileri üzerinden takip ediliyor.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE DEPREM OLDU?
Gün içinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem nerede oldu?” ve “Kaç büyüklüğünde deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. 20 Eylül 2026 son depremler listesinde yer alan AFAD verilerine göre, saat 06.51'de Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Datça'ya 63,34 kilometre mesafede kaydedilen depremin derinliği ise 39,18 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ