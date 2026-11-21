EGE DENİZİ SALLANDI! Son depremler listesi: 21 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Türkiye ve çevresinde yaşanan depremler, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü de vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi, gün boyunca meydana gelen sarsıntıların büyüklüğünü, merkez üssünü ve saatini öğrenmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye ve çevresinde kaydedilen son depremler ve AFAD ile Kandilli Rasathanesinin güncel deprem verileri…
21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye'de deprem olup olmadığı ve son sarsıntıların hangi bölgelerde kaydedildiği merak ediliyor. Yurdun farklı noktalarında yaşanan yer hareketliliğine ilişkin veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesinin yayımladığı güncel listeler üzerinden takip ediliyor. Depremlerin meydana geldiği yerler, büyüklükleri ve saatleri araştırılırken özellikle İstanbul, Balıkesir, Kütahya ve çevre illerdeki son durum da vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede meydana geldi? İşte 21 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait AFAD ve Kandilli son depremler listesinde yer alan sarsıntıların ayrıntıları…
EN SON NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?
Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan son depremler listesinde, küçük ya da büyük ölçekli tüm sarsıntılar yer alırken bu veriler sayesinde depremin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği konum gibi detaylara kolayca ulaşılabiliyor.
Son verilere göre 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 05.17'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21 KASIM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-11-21 03:08:4938.35338.883837.03ML2.2Kale (Malatya)
2026-11-21 04:18:4838.7161743.2286.96ML2.8Tuşba (Van)
2026-11-21 05:17:4938.49926.67956.97ML3.5Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.14 km] Karaburun (İzmir)
2026-11-21 08:26:2239.2303328.130179.03ML2.1Sındırgı (Balıkesir)