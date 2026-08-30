Ehliyet sınavı değişti mi? 2026 yeni düzenlemede direksiyon sınavı nasıl olacak?

EHLİYET SINAVI DEĞİŞTİ Mİ?

Ehliyet sınavlarında 2026 yılında gündeme gelen yeni uygulamalarla ilgili tartışmalar sürüyor. Direksiyon sınavlarında adayların belirli bir güzergahı ezberlemesinin önüne geçilmesi ve gerçek trafik koşullarındaki sürüş becerilerinin daha kapsamlı değerlendirilmesi hedefi öne çıkıyor. Ancak ehliyet sınavı sisteminde uygulanacak her değişiklik için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi düzenleme ve duyuruları esas alınıyor. Bu nedenle sürücü adaylarının yeni düzenlemelerle ilgili MEB tarafından yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor.