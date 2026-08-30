Ehliyet sınavı değişti mi? 2026 yeni düzenlemede direksiyon sınavı nasıl olacak?
Ehliyet sınavı değişti mi, yeni direksiyon sınavı ne zaman başlayacak ve serbest güzergah uygulaması nasıl olacak? 2026'da ehliyet almak isteyen sürücü adayları, direksiyon sınavında gündeme gelen yeni uygulamaları araştırıyor. Sabit güzergah ve park uygulamalarına ilişkin iddialar dikkat çekerken, ehliyet sınavındaki son durum merak ediliyor. İşte, 2026 ehliyet sınavında son durum…
Ehliyet almak isteyen milyonlarca aday, 2026 yılında direksiyon sınavında yeni bir düzenleme olup olmadığını araştırıyor. Son günlerde serbest güzergah uygulaması, gerçek trafik koşullarında sınav ve park sisteminde değişiklik yapılacağına yönelik haberler gündeme geldi. Ancak sürücü adayları için en önemli konu, hangi uygulamaların yürürlüğe girdiği ve mevcut ehliyet sınavı sisteminin nasıl işlediği oldu. Peki, Ehliyet sınavı değişti mi? İşte, 2026 yeni düzenlemede direksiyon sınavı hakkında merak edilenler…
EHLİYET SINAVI DEĞİŞTİ Mİ?
Ehliyet sınavlarında 2026 yılında gündeme gelen yeni uygulamalarla ilgili tartışmalar sürüyor. Direksiyon sınavlarında adayların belirli bir güzergahı ezberlemesinin önüne geçilmesi ve gerçek trafik koşullarındaki sürüş becerilerinin daha kapsamlı değerlendirilmesi hedefi öne çıkıyor. Ancak ehliyet sınavı sisteminde uygulanacak her değişiklik için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi düzenleme ve duyuruları esas alınıyor. Bu nedenle sürücü adaylarının yeni düzenlemelerle ilgili MEB tarafından yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor.
DİREKSİYON SINAVINDA SERBEST GÜZERGAH UYGULAMASI VAR MI?
Direksiyon sınavında serbest güzergah uygulaması, 2026 yılında en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Gündeme gelen haberlerde adayların önceden belirlenmiş sabit bir rotayı takip etmek yerine akan trafik içinde farklı güzergahlarda değerlendirilmesi üzerinde duruldu.
Yürürlükteki MEB düzenlemelerinde ise direksiyon eğitimi dersi sınavları, ilgili mevzuata göre belirlenen ve onaylanan güzergahlarda uygulanıyor. Sınavların akan trafikte uygulamalı olarak yapılmasına yönelik hüküm de mevzuatta yer alıyor.
EHLİYET DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIYOR?
Ehliyet almak isteyen adaylar, teorik sınavı başarıyla tamamlamalarının ardından direksiyon uygulama sınavına giriyor. Direksiyon sınavında adayın araç kullanma becerisi, trafik kurallarına uyumu ve farklı sürüş uygulamalarındaki performansı değerlendiriliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi düzenlemelerine göre direksiyon eğitimi dersi sınavları akan trafikte uygulamalı olarak yapılıyor. Sınav değerlendirmesi ise ilgili değerlendirme formları üzerinden gerçekleştiriliyor.
EHLİYET DİREKSİYON SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Direksiyon sınavının süresi de adayların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. MEB'in 2024 yılında duyurduğu düzenlemeyle uygulama sınavı süresi kursiyer başına 35 dakikadan 40 dakikaya çıkarıldı. Aynı düzenlemeyle direksiyon sınavlarının yapılabileceği saat aralığı da genişletildi. Sınavların 07.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme yürürlüğe girdi.
EHLİYET SINAVINDA PARK UYGULAMASI DEĞİŞTİ Mİ?
Direksiyon sınavındaki park uygulaması da adayların en fazla araştırdığı başlıklardan biri oldu. MEB'in resmi düzenlemelerinde geri park sırasında koniler arasına tek hamlede giremeyen adaylara aynı hamleyi bir kez daha yapma hakkı tanındı.
Sınavda adayların yalnızca park becerisi değil, genel araç kullanma performansı ve trafik kurallarına uyumu da değerlendirmeye alınıyor.
EHLİYET SINAVINDA TEORİK SINAV NASIL YAPILIYOR?
Ehliyet almak isteyen adayların katıldığı teorik sınav, elektronik ortamda e-Sınav şeklinde uygulanıyor. MEB'in yürürlükteki düzenlemelerine göre teorik sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılıyor.
Teorik sınavda başarılı olan ve direksiyon eğitimini tamamlayan adaylar, daha sonra direksiyon uygulama sınavına katılıyor.
YENİ EHLİYET SINAVI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 ehliyet sınavı yeni düzenlemesinin ne zaman başlayacağı, sürücü adaylarının en çok merak ettiği sorular arasında bulunuyor. Serbest güzergah ve direksiyon sınavındaki farklı uygulamalara ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, adayların resmi olarak yürürlüğe giren düzenlemeler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarını esas alması gerekiyor.
MEB tarafından daha önce yayımlanan düzenlemeler kapsamında direksiyon sınavlarının süresi, sınav saatleri ve uygulama esaslarında önemli değişiklikler yapılmıştı. 2026'da gündeme gelen yeni uygulamalarla ilgili resmi açıklamalar geldikçe ehliyet sınavı sistemiyle ilgili detaylar netleşecek.