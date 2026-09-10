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        Haberler Bilgi EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu? 2026 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?

        EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu? 2026 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?

        2026 EKPSS tercih tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündemindeki yerini koruyor. Engelli kamu personeli olarak atanmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak yeni yerleştirme duyurusunu bekliyor. Peki 2026 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, 2026 EKPSS tercihlerine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 12:32 Güncelleme:
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        EKPSS'ye giren adaylar, puanlarının açıklanmasının ardından gözlerini ÖSYM'den gelecek tercih duyurusuna çevirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel kadrolarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecine ilişkin tarih ve kontenjan bilgilerini merak ediyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda kadrolar, başvuru şartları ve tercih sürecine ilişkin bilgiler yer alacak. Peki, 2026 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı? İşte, EKPSS tercih tarihlerine hakkında merak edilenler…

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        2026 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026 EKPSS tercihleri için yeni bir tarih henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme tercihleri ise 8-9 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

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        19 Nisan 2026'da yapılan EKPSS'nin sonuçları ise 12 Mayıs 2026'da açıklandı. Bu sınavın sonuçları üzerinden yapılacak yeni yerleştirmeye ilişkin tercih takviminin ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

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        EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        2026 EKPSS için daha önce yayımlanan EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu, 8-9 Ocak 2026 tarihlerindeki yerleştirme işlemi kapsamında yayımlandı.

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        Yeni bir tercih dönemi açılması halinde ÖSYM tarafından ayrıca tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda tercih edilebilecek kadrolar, kontenjanlar, nitelik kodları ve başvuru şartları açıklanacak.

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        EKPSS TERCİH EKRANI NEREDEN AÇILACAK?

        EKPSS tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Tercih süreci başladığında adaylar, ÖSYM'nin duyurusunda belirtilen tarihler arasında sisteme giriş yaparak tercihlerini tamamlayabilecek.

        Yeni tercih tarihinin açıklanması halinde başvuru süresi, kontenjanlar ve kadrolara ilişkin tüm bilgiler tercih kılavuzunda yer alacak.

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        #EKPSS
        #ekpss tercihleri
        #EKPSS tercih tarihleri
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