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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli promosyon kampanyası: Bankalar rekabette! Ekim 2026 en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar?

        Emekli promosyon kampanyası: Bankalar rekabette! Ekim 2026 en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar?

        Ekim ayı boyunca emekli promosyon kampanyası devam ediyor. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler Garanti, Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası, Denizbank gibi bankaların şartlarını merak ediyor. Bazı bankalarda ek koşulların dahil edildiği toplam avantaj paketlerinde 90 bin TL'ye kadar çıkan teklifler bulunuyor. Peki emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte, Ekim 2026 güncel emekli promosyon kampanyası ve bankalardaki tutar bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 00:41 Güncelleme:
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        1

        Emekli promosyonu güncellendi. Ekim ayında emekli promosyonlarında bankadan bankaya değişen ödeme tutarları dikkat çekiyor. Bazı kampanyalar yalnızca nakit promosyondan oluşurken, bazı bankalar buna ek olarak farklı ödül ve avantajlar da sunuyor. Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi? İşte, banka banka emekli maaş promosyonları

        2

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

        12.000 TL'ye varan net promosyona ek olarak 40.000 TL faizsiz kredi, 25.000 TL faizsiz taksitli avans ve harcama puanlarıyla toplam 90.000 TL'ye varan avantaj paketi.

        3

        AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

        Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:

        SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.

        4

        İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

        İş Bankası, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan ek promosyon vermekte.

        1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.

        5

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

        Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

        10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL

        15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

        6

        GARANTİ BBVA EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

        Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül. 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

        7

        VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU

        Maaş baremine göre 8.750 TL'den başlayarak 25.000 TL'ye kadar uzanan doğrudan nakit promosyon seçenekleri.

        8

        DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

        12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon vermekte.

        Kampanya, 11.06.2026 ile 31.12.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

        9

        ING EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

        SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

        10

        Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.

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