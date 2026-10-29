EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Ocak 2027'de bu tutarın ne kadar olacağı ise yapılacak düzenlemeye ve açıklanacak kararlara bağlı olacak.

Mevcut en düşük aylığa yüzde 10,08 oranında artış yapılması varsayımıyla hesaplandığında tutar yaklaşık 25 bin 926 TL'ye ulaşabilir. Ancak bu rakam kesinleşmiş yeni taban aylık değildir. En düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekebileceğinden, açıklanacak resmî karar belirleyici olacak.