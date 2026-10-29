2027 Ocak zammı için yeni hesaplama: Emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına 2027 Ocak ayında yapılacak zam için hesaplamalar sürerken milyonlarca vatandaşın gözü enflasyon verilerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zammı, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı etkili olacak. Eylül ayı itibarıyla üç aylık enflasyon farkı yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak, 2027 Ocak ayında en düşük emekli aylığı kaç TL'ye yükselecek? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zammına ilişkin son hesaplamalar...
Emekli maaşına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında ilk üç aylık veriyi ortaya koydu. Hatırlanacağı gibi temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak belirlenmişti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte emekli zammı tablosu...
2027 OCAK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. TÜİK'in açıkladığı temmuz, ağustos ve eylül verileriyle birlikte üç aylık birikimli enflasyon yüzde 5,57 seviyesine ulaştı.
Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 olarak açıklandı. Bu beklenti üzerinden yapılan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının yaklaşık yüzde 10,08 olabileceği öngörülüyor.
Ancak bu oran kesinleşmiş zam oranı değil, enflasyon beklentisine dayalı bir tahmindir. Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte altı aylık zam oranı netleşecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Ocak 2027'de bu tutarın ne kadar olacağı ise yapılacak düzenlemeye ve açıklanacak kararlara bağlı olacak.
Mevcut en düşük aylığa yüzde 10,08 oranında artış yapılması varsayımıyla hesaplandığında tutar yaklaşık 25 bin 926 TL'ye ulaşabilir. Ancak bu rakam kesinleşmiş yeni taban aylık değildir. En düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekebileceğinden, açıklanacak resmî karar belirleyici olacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 Ocak emekli zammının kesinleşmesi için 2026 yılının son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu duyurmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon farkı hesaplanabilecek.
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı da toplu sözleşme hükümleri ve oluşacak enflasyon farkı doğrultusunda netleşecek. En düşük emekli aylığına ilişkin yeni bir tutar belirlenmesi halinde ise bunun için yapılacak yasal düzenlemenin takip edilmesi gerekecek.
Milyonlarca emeklinin beklediği 2027 Ocak maaş zammında kesin tablo, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? İŞTE ZAM SENARYOLARI
Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden farklı zam oranlarına göre örnek hesaplamalar yapılabiliyor. Aşağıdaki tablo, olası artışların maaşa nasıl yansıyabileceğini gösteriyor.
Zam senaryosu Zam tutarı Yeni aylık
Yüzde 9 zam 2.119,68 TL 25.671,68 TL
Yüzde 10 zam 2.355,20 TL 25.907,20 TL
Yüzde 11 zam 2.590,72 TL 26.142,72 TL
Yüzde 12 zam 2.826,24 TL 26.378,24 TL