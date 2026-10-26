Emekli promosyon kampanyası! Ekim 2026 en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve şartları neler?
Ekim ayı emekli promosyon kampanyası ilgi görmeye devam ediyor. Yeni aya geçmeden emekli maaşını promosyonu yüksek veren bankaya taşımak isteyenler Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası gibi bankaların tutarlarını ve şartlarını araştırıyor. Kredi kartı kullanımı, fatura talimatı ve farklı bankacılık ürünlerinden yararlanma gibi koşullara bağlı olarak bankalar ek avantaj sunabiliyor. Peki emekli promosyonu veren bankalar hangisi, ne kadar veriyor ve şartları neler? İşte, Ekim 2026 emekli promosyon tutarları ve şartlarına ilişkin detaylar
Emekli maaş promosyonu milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün oluyor. Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte bankalar da promosyon ücretlerini güncelliyor. Peki, Ekim 2026 en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve şartları neler?
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emekliler ise 3 yılda bir verilen maaş promosyonunun senede bir verilmesini istiyor. Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre banka promosyonu veriyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül. 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU
Maaş baremine göre 8.750 TL'den başlayarak 25.000 TL'ye kadar uzanan doğrudan nakit promosyon seçenekleri.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon vermekte.
Kampanya, 11.06.2026 ile 31.12.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
ING EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
12.000 TL'ye varan net promosyona ek olarak 40.000 TL faizsiz kredi, 25.000 TL faizsiz taksitli avans ve harcama puanlarıyla toplam 90.000 TL'ye varan avantaj paketi.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
İş Bankası, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan ek promosyon vermekte.
1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.