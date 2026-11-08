Emekli promosyon kampanyası yenilendi! 2026 Kasım emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar?
Kasım ayında emekli promosyon kampanyaları ilgi görüyor. Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşımak isteyen vatandaşlara yönelik promosyon kampanyalarını güncellerken, sunulan ödeme tutarları da emeklilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bu noktada Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası gibi pek çok bankanın promosyon tutar ve şartları merak ediliyor. Kamu ve özel bankalar, nakit promosyonların yanı sıra ek ödül, fatura talimatı ve kredi kartı avantajlarıyla da müşteri kazanmayı hedefliyor. Peki, 2026 Kasım emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar? İşte, güncel emekli promosyon tutarlarında son durum
Emekli promosyon kampanyası yenilendi. Emekliler maaş tutarlarına göre değişen promosyon fırsatlarını karşılaştırarak kendileri için en avantajlı seçeneği değerlendirmeye devam ediyor. Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenler hangi bankanın ne kadar promosyon vereceğini araştırıyor. Peki, 2026 kasım emekli maaşı banka promosyonu ne kadar? En çok emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte banka banka emekli promosyonu miktarları
ŞEKERBANK
Şekerbank, kasım ayı emekli promosyon kampanyası kapsamında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 5 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL ve 12 bin TL tutarında nakit promosyon sunuyor.
Kampanya kapsamında iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3 bin TL, kredi kartıyla 5 bin TL'lik alışveriş yapanlara ise 5 bin TL ek ödeme imkânı tanınıyor. Kredili Mevduat Hesabı (KMH) için 4 bin TL, sigorta işlemleri için 5 bin TL ödül sunulurken vadesiz hesap üzerinden emekli maaşına göre 1.000 TL ile 6 bin TL arasında ilave ödeme yapılabiliyor. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen emeklilerin bankanın belirlediği kampanya şartlarını karşılaması gerekiyor.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
QNB EMEKLİ PROMOSYON
3 yıl taahhüt veren tüm emeklilere maaş tutarına göre doğrudan 20.000 TL'ye varan şartsız nakit promosyon ödüyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
Şartsız nakit promosyon 6.250 TL – 15.000 TL aralığındadır. Fatura talimatı, kart harcamaları ve sigorta ürünleriyle toplam ödül 25.000 TL'yi buluyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 30 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
Maaş Tutarı - Standart Promosyon - Ek Ödül - Toplam Promosyon - KMH - 2 adet Fatura - Kredi Kartı Aktiflik
0-9.999 TL 5.000 TL 2.000 TL 5.000 TL 8.000 TL 20.000 TL
10.000 - 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 6.000 TL 8.000 TL 24.000 TL
15.000 - 19.999 TL 10.000 TL 2.000 TL 7.000 TL 8.000 TL 27.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 2.000 TL 8.000 TL 8.000 TL 30.000
ZİRAAT BANKASI
0 TL-9.999,99 TL 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
VAKIFBANK
10.000 TL'den az alanlar: 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL arasında alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri alanlar: 12.000 TL
HALKBANK EMKEKLİ PROMOSYON
Halkbank, SGK emekli maaşını 3 yıllığına bankadan almayı taahhüt eden müşterilerine brüt maaş tutarına göre 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapmaktadır
Halkbank Emekli Promosyon Tutarları (Brüt Maaşa Göre)
10.000 - 14.999,99 TL arası maaşlar: 8.000 TL
15.000 - 19.999,99 TL arası maaşlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar: 12.000 TL
Ölüm aylığı (10.000 TL altında olanlar): 5.000 TL