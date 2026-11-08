Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Emekli promosyon kampanyası yenilendi! 2026 Kasım emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar?

        Emekli promosyon kampanyası yenilendi! 2026 Kasım emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar?

        Kasım ayında emekli promosyon kampanyaları ilgi görüyor. Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşımak isteyen vatandaşlara yönelik promosyon kampanyalarını güncellerken, sunulan ödeme tutarları da emeklilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bu noktada Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası gibi pek çok bankanın promosyon tutar ve şartları merak ediliyor. Kamu ve özel bankalar, nakit promosyonların yanı sıra ek ödül, fatura talimatı ve kredi kartı avantajlarıyla da müşteri kazanmayı hedefliyor. Peki, 2026 Kasım emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar? İşte, güncel emekli promosyon tutarlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 19:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Emekli promosyon kampanyası yenilendi. Emekliler maaş tutarlarına göre değişen promosyon fırsatlarını karşılaştırarak kendileri için en avantajlı seçeneği değerlendirmeye devam ediyor. Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenler hangi bankanın ne kadar promosyon vereceğini araştırıyor. Peki, 2026 kasım emekli maaşı banka promosyonu ne kadar? En çok emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte banka banka emekli promosyonu miktarları

        2

        ŞEKERBANK

        Şekerbank, kasım ayı emekli promosyon kampanyası kapsamında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 5 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL ve 12 bin TL tutarında nakit promosyon sunuyor.

        Kampanya kapsamında iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3 bin TL, kredi kartıyla 5 bin TL'lik alışveriş yapanlara ise 5 bin TL ek ödeme imkânı tanınıyor. Kredili Mevduat Hesabı (KMH) için 4 bin TL, sigorta işlemleri için 5 bin TL ödül sunulurken vadesiz hesap üzerinden emekli maaşına göre 1.000 TL ile 6 bin TL arasında ilave ödeme yapılabiliyor. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen emeklilerin bankanın belirlediği kampanya şartlarını karşılaması gerekiyor.

        3

        ING EMEKLİ PROMOSYON

        SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

        4

        GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU

        Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

        Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

        5

        AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 

        Bankadan yapılan açıklama şu şekilde: 

        SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı  1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.

        6

        QNB EMEKLİ PROMOSYON

        3 yıl taahhüt veren tüm emeklilere maaş tutarına göre doğrudan 20.000 TL'ye varan şartsız nakit promosyon ödüyor.

        7

        İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

        Şartsız nakit promosyon 6.250 TL – 15.000 TL aralığındadır. Fatura talimatı, kart harcamaları ve sigorta ürünleriyle toplam ödül 25.000 TL'yi buluyor.

        8

        DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

        DenizBank "Emeklilere 30 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

        Maaş Tutarı - Standart Promosyon - Ek Ödül - Toplam Promosyon -  KMH - 2 adet Fatura  - Kredi Kartı Aktiflik

        0-9.999 TL 5.000 TL 2.000 TL 5.000 TL 8.000 TL 20.000 TL

        10.000 - 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 6.000 TL 8.000 TL 24.000 TL

        15.000 - 19.999 TL 10.000 TL 2.000 TL 7.000 TL 8.000 TL 27.000 TL

        20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 2.000 TL 8.000 TL 8.000 TL 30.000

        9

        ZİRAAT BANKASI

        0 TL-9.999,99 TL 5.000 TL

        10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

        15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

        VAKIFBANK

        10.000 TL'den az alanlar: 5.000 TL

        10.000 TL – 15.000 TL arasında alanlar: 8.000 TL

        15.000 TL – 20.000 TL arasında alanlar: 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri alanlar: 12.000 TL 

        HALKBANK EMKEKLİ PROMOSYON

        Halkbank, SGK emekli maaşını 3 yıllığına bankadan almayı taahhüt eden müşterilerine brüt maaş tutarına göre 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapmaktadır

        Halkbank Emekli Promosyon Tutarları (Brüt Maaşa Göre)

        10.000 - 14.999,99 TL arası maaşlar: 8.000 TL

        15.000 - 19.999,99 TL arası maaşlar: 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri maaşlar: 12.000 TL

        Ölüm aylığı (10.000 TL altında olanlar): 5.000 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cem Dizdar'dan çarpıcı Celtic - Beşiktaş yorumu!

        Cem Dizdar, Celtic - Beşiktaş karşılaşmasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Beşiktaş'ın savunma zaaflarına dikkat çeken Dizdar, sorunun yalnızca stoperlerden kaynaklanmadığını, takımın alan kontrolünde ve savunma organizasyonunda ciddi problemler yaşadığını vurguladı. Öte yandan Beşiktaş'ın hücumu ...
        #emekli promosyon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"