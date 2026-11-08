Emekli promosyon kampanyası yenilendi! 2026 Kasım emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar?

ŞEKERBANK

Şekerbank, kasım ayı emekli promosyon kampanyası kapsamında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 5 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL ve 12 bin TL tutarında nakit promosyon sunuyor.

Kampanya kapsamında iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3 bin TL, kredi kartıyla 5 bin TL'lik alışveriş yapanlara ise 5 bin TL ek ödeme imkânı tanınıyor. Kredili Mevduat Hesabı (KMH) için 4 bin TL, sigorta işlemleri için 5 bin TL ödül sunulurken vadesiz hesap üzerinden emekli maaşına göre 1.000 TL ile 6 bin TL arasında ilave ödeme yapılabiliyor. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen emeklilerin bankanın belirlediği kampanya şartlarını karşılaması gerekiyor.