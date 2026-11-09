EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 2027 Emekliye ne kadar zam gelecek? Emekliye seyyanen zam, refah payı ve %15 ek ödeme yapılacak mı?

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2027 Ocak emekli zammında belirleyici olacak altı aylık enflasyon oranı için dört aylık veri açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı doğrudan enflasyona göre hesaplanırken memur emeklilerinin artışına toplu sözleşme zammı da eklenecek.

Yıl sonu tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10, memur emeklileri için yüzde 8 civarında zam senaryosu öne çıkıyor. Kesin oran, kasım ve aralık ayı enflasyon verileriyle belli olacak.