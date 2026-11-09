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        Haberler Bilgi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 2027 Emekliye ne kadar zam gelecek? Emekliye seyyanen zam, refah payı ve %15 ek ödeme yapılacak mı?

        EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 2027 Emekliye ne kadar zam gelecek? Emekliye seyyanen zam, refah payı ve %15 ek ödeme yapılacak mı?

        Emekli zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin gündeminde yer alıyor. TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2027 Ocak emekli zammı için dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,28 olarak hesaplandı. Gözler yılın son iki enflasyon verisine çevrilirken seyyanen zam, refah payı ve yüzde 15 ek ödeme ihtimalleri de gündeme geldi. Peki, emekliye seyyanen zam, refah payı ve ek ödeme yapılacak mı? 2027 Ocak emekli maaşı zammına ilişkin hesaplamalarda son durum ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 11:29 Güncelleme:
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        2027 Ocak emekli zammı için geri sayım sürerken SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışın nasıl şekilleneceği gündemdeki yerini koruyor. Ocak ayında uygulanacak zam oranı, yılın son iki ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Emekliler, enflasyon farkının yanı sıra seyyanen zam, refah payı ve ek ödeme ihtimallerine ilişkin gelişmeleri de takip ediyor. Peki, 2027 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2027 emekli zammı son dakika gelişmeleri…

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        2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        2027 Ocak emekli zammında belirleyici olacak altı aylık enflasyon oranı için dört aylık veri açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı doğrudan enflasyona göre hesaplanırken memur emeklilerinin artışına toplu sözleşme zammı da eklenecek.

        Yıl sonu tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10, memur emeklileri için yüzde 8 civarında zam senaryosu öne çıkıyor. Kesin oran, kasım ve aralık ayı enflasyon verileriyle belli olacak.

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        EMEKLİ MAAŞI ZAMMI OLASI SENARYOLARA GÖRE NE KADAR OLACAK?

        Farklı zam oranlarına göre yapılan hesaplamalar, ocak ayında emekli maaşlarının ulaşabileceği tutarları ortaya koyuyor.

        23 bin 600 TL maaş alan bir emeklinin aylığı yüzde 8,28 zamla 25 bin 554 TL'ye, yüzde 10 zamla 25 bin 960 TL'ye, yüzde 12 zamla 26 bin 432 TL'ye çıkıyor. 25 bin TL maaşta bu tutarlar yüzde 8,28 artışla 27 bin 70 TL, yüzde 12 artışla 28 bin TL oluyor.

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        30 bin TL maaş alanlar için zamlı aylık yüzde 8,28 artışla 32 bin 484 TL, yüzde 12 artışla 33 bin 600 TL olarak hesaplanıyor. 40 bin TL maaş alanların aylığı ise yüzde 8,28 zam senaryosunda 43 bin 312 TL'ye, yüzde 12 artış ihtimalinde 44 bin 800 TL'ye ulaşıyor. Bu rakamlar olası zam oranlarına göre yapılan örnek hesaplamalardan oluşuyor.

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        EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

        Emeklilere yönelik ek iyileştirme çalışmalarında seyyanen zam ve refah payı seçenekleri değerlendiriliyor. Gündemdeki formülde, tüm emeklilere eşit ödeme yerine prim gün sayısı, prim miktarı ve yaş gibi kriterlere göre farklı tutarlarda destek verilmesi öne çıkıyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

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        EMEKLİYE YÜZDE 15 EK ÖDEME YAPILACAK MI?

        Emekliye yönelik çalışmalarda ortalama yüzde 15 ek ödeme formülü de yer alıyor. Bu model için yaklaşık 1,1 trilyon liralık ilave kaynak ihtiyacı hesaplanıyor. Ödeme tutarlarının prim gün sayısı ve yaş gibi kriterlere göre belirlenmesi, farklı ödeme basamakları oluşturulması planlanıyor.

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        2027 OCAK'TA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Mevcut 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının yüzde 10 zam senaryosunda yaklaşık 25 bin 907 TL'ye, yuvarlamayla 26 bin TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. Bu tutara ayrıca yüzde 15 ek ödeme uygulanması halinde taban aylığın yaklaşık 29 bin 793 TL'ye ulaşabileceği öngörülüyor. Ancak yüzde 15 ek ödeme formülü henüz kesinleşmiş değil.

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        Memur emeklilerinde ise yüzde 8 zam senaryosuyla en düşük aylığın 34 bin 50 TL'ye, yüzde 15 ek ödeme halinde yaklaşık 39 bin 158 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu tutarlar olası senaryolara dayanıyor, kesin maaşlar yapılacak düzenlemelerle netleşecek.

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