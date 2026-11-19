30 BİN TL YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Yapı Kredi'den 30 bin TL'ye varan promosyon almak isteyen emeklilerin yalnızca maaşlarını bankaya taşımaları yeterli olmuyor. En yüksek ödeme için ek ödül kampanyalarındaki şartların da yerine getirilmesi gerekiyor.

Ek ödeme fırsatları şu şekilde:

- Fatura talimatı ödülü: İki yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesiyle maaş aralığına göre 2 bin TL ile 5 bin TL arasında ödül.

- Kredi kartı harcama ödülü: Asıl bireysel kredi kartıyla gerekli harcama koşulunun sağlanması halinde 2 bin TL ile 5 bin TL arasında ödül.

- Dijital aktiflik ödülü: Yapı Kredi Mobil uygulamasını ilk kez kullanan veya son 90 gündür giriş yapmamış müşterilere 2 bin TL.

- Yeni müşteri ödülü: Yapı Kredi Mobil üzerinden belirtilen referans koduyla ilk kez müşteri olan ve kampanya şartlarını sağlayanlara 3 bin TL.

Böylece 20 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alan, bütün ek ödül koşullarını yerine getiren müşteriler toplam 30 bin TL'ye ulaşabiliyor.