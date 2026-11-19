Emeklilere Yapı Kredi'den 30 bin TL'ye varan promosyon fırsatı! Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar?
Emekli maaşlarına yönelik banka promosyonlarında rekabet kasım ayında da hız kesmeden devam ediyor. Emekli müşterilerine sunduğu nakit ödeme ve ek ödül fırsatlarıyla dikkat çeken Yapı Kredi, toplamda 30 bin TL'ye varan promosyon imkânı sağlıyor. Maaşını Yapı Kredi'ye taşımayı düşünen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ödeme tutarlarını ve kampanya şartlarını araştırmaya başladı. Bankanın kampanyasında emekli maaşının miktarına göre temel promosyon ödemesi değişirken ek avantajlarla kazanılabilecek toplam tutar da yükseliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler için son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2026 olarak açıklandı. Peki, Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar, 20 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere kaç TL ödeme yapılıyor? İşte kasım ayı Yapı Kredi emekli promosyonu tutarları, başvuru şartları ve ödeme detayları...
Bankaların emekli maaşı müşterilerine yönelik kampanyaları kasım ayında milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Yapı Kredi, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine maaş aralığına göre farklı tutarlarda nakit promosyon sunuyor. Sadece temel promosyon ödemesiyle 15 bin TL'ye kadar ödeme alınabilirken ek kampanyalardan yararlananların toplam kazancı 30 bin TL'ye ulaşabiliyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital bankacılık kullanımı ek ödül fırsatları arasında bulunuyor. Peki, Yapı Kredi emekli promosyonundan kimler yararlanabilir ve 30 bin TL ödeme almak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? İşte tüm ayrıntılar...
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026 NE KADAR?
Yapı Kredi, 19 Eylül 2025 ile 30 Kasım 2026 tarihleri arasında SGK emekli maaşı promosyon taahhüdü veren müşterilerine 30 bin TL'ye varan ödeme fırsatı sunuyor.
Bankanın açıkladığı kampanyaya göre yalnızca promosyon taahhütnamesi imzalayan emeklilere maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit ödeme yapılıyor. Ek ödül fırsatlarının tamamından yararlanan müşterilerde ise toplam tutar 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU MAAŞA GÖRE NE KADAR?
Yapı Kredi'nin kasım ayı emekli promosyon kampanyasında maaş aralıklarına göre belirlenen temel ödeme ve ek ödüllerle ulaşılabilecek toplam tutarlar şöyle:
Aylık net emekli maaşıTemel promosyonToplam ödeme
0 - 9.999 TL6.250 TL15.250 TL
10.000 - 14.999 TL10.000 TL21.000 TL
15.000 - 19.999 TL12.500 TL25.500 TL
20.000 TL ve üzeri15.000 TL30.000 TL
Tablodaki toplam tutarlar, temel promosyonun yanı sıra kampanyadaki ek ödül koşullarının tamamının yerine getirilmesi durumunda alınabilecek ödemeleri gösteriyor.
30 BİN TL YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Yapı Kredi'den 30 bin TL'ye varan promosyon almak isteyen emeklilerin yalnızca maaşlarını bankaya taşımaları yeterli olmuyor. En yüksek ödeme için ek ödül kampanyalarındaki şartların da yerine getirilmesi gerekiyor.
Ek ödeme fırsatları şu şekilde:
- Fatura talimatı ödülü: İki yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesiyle maaş aralığına göre 2 bin TL ile 5 bin TL arasında ödül.
- Kredi kartı harcama ödülü: Asıl bireysel kredi kartıyla gerekli harcama koşulunun sağlanması halinde 2 bin TL ile 5 bin TL arasında ödül.
- Dijital aktiflik ödülü: Yapı Kredi Mobil uygulamasını ilk kez kullanan veya son 90 gündür giriş yapmamış müşterilere 2 bin TL.
- Yeni müşteri ödülü: Yapı Kredi Mobil üzerinden belirtilen referans koduyla ilk kez müşteri olan ve kampanya şartlarını sağlayanlara 3 bin TL.
Böylece 20 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alan, bütün ek ödül koşullarını yerine getiren müşteriler toplam 30 bin TL'ye ulaşabiliyor.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yapı Kredi emekli promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşlar, maaşlarını bankaya taşıyarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Başvurular Yapı Kredi Mobil, e-Devlet, SGK müdürlükleri, banka şubeleri ve müşteri iletişim merkezi üzerinden yapılabiliyor.
Promosyon ödemesinden yararlanabilmek için emekli maaşının üç yıl boyunca Yapı Kredi üzerinden alınacağına ilişkin taahhüt verilmesi gerekiyor.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Yapı Kredi'nin emeklilere yönelik 30 bin TL'ye varan promosyon kampanyası 30 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.
19 Eylül 2025'te başlayan kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin belirtilen tarihe kadar promosyon taahhüdü vermesi gerekiyor. Emeklilerin başvuru öncesinde ek ödül koşullarını ve kampanya kapsamındaki süreleri kontrol etmesi önem taşıyor.