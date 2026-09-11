Emekliye seyyanen zam son durum 2026: Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekliye 25 bin liralık ek zam gelecek mi, emekli maaşına seyyanen zam var mı?
Emekliye seyyanen zam beklentisinde gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. 2023 yılında memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle yürütülen davada AYM, 6 Ağustos 2026'da başvuruların birleştirilmesine karar verdi. Peki, memur emeklilerine seyyanen zam yapılacak mı, 25 bin liralık ek zam verilecek mi? İşte, 2026 Emekliye seyyanen zamda son durum…
Emekliye seyyanen zam bekleyen milyonlarca kişinin gözü AYM'den gelecek karara çevrildi. 2023'te verilen 8 bin 77 liralık ödemenin memur emeklilerine yansıtılması için açılan davada yeni gelişme yaşanırken, 25 bin liralık zam ve geriye dönük ödeme iddiaları da yeniden gündeme geldi. Peki, 2026 Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam yapılacak mı? İşte, Emekliye seyyanen zam son dakika gelişmeleri…
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
Emeklilere yeni bir seyyanen zam yapılmasını kesinleştiren karar bulunmuyor. AYM'deki süreç, 2023 yılında memurlara verilen 8 bin 77 liralık ek ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebi üzerinden ilerliyor. Mahkemenin vereceği karar, seyyanen ödemenin memur emeklileri açısından uygulanıp uygulanmayacağı konusunda belirleyici olacak.
2023'TE 8 BİN 77 LİRALIK SEYYANEN ÖDEME YAPILMIŞTI
2023 yılında görevdeki memurlara 8 bin 77 lira tutarında seyyanen ödeme yapılmıştı. Söz konusu ödeme memur emekli aylıklarına aynı şekilde yansıtılmadı. Bunun üzerine bazı emekli memurlar hukuki süreç başlattı. AYM'ye taşınan başvuruların birleştirilmesiyle dosyanın esastan değerlendirilmesinin önü açıldı.
25 BİN TL SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?
Emekliye 25 bin lira seyyanen zam yapılacağı yönündeki iddia, 2023'teki 8 bin 77 liralık ödemenin güncel karşılığı üzerinden yapılan hesaplamalara dayanıyor. Ancak 25 bin liralık seyyanen zam kesinleşmiş bir ödeme değil. AYM'nin vereceği kararın ardından olası ödemenin tutarı ve kapsamı netleşecek.
1 MİLYON TL GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPILACAK MI?
Seyyanen ödeme davasında 2023'ten bu yana oluşabilecek farkların yaklaşık 1 milyon liraya ulaşabileceği yönünde hesaplamalar da gündeme geliyor. Ancak 1 milyon liralık ödeme kesinleşmiş bir tutar değil. Geriye dönük ödeme yapılıp yapılmayacağı ve varsa farkların nasıl hesaplanacağı AYM'nin kararına göre belirlenecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE SEYYANEN ZAM VAR MI?
Mevcut dava doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsamıyor. Başvurunun temelinde, 2023 yılında memurlara verilen seyyanen ödemenin memur emeklilerine yansıtılması talebi bulunuyor. Bu nedenle AYM'deki davanın sonucuyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine otomatik olarak seyyanen zam yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor.
2026'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
2026 Temmuz döneminde emekli aylıklarına zam uygulandı. SGK, Emekli Sandığı kapsamında bulunan emeklilerin Temmuz dönemi zam farklarının ödenmesine ilişkin duyuruyu 23 Temmuz 2026'da yayımladı.
En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme ise AYM'deki seyyanen ödeme davasından ayrı değerlendiriliyor.
AYM'NİN EMEKLİYE SEYYANEN ZAM DAVASINDA SON DURUM NE?
6 Ağustos 2026'da başvuruların birleştirilmesinin ardından gözler AYM'nin davanın esasına ilişkin kararına çevrildi. Şu an için 25 bin lira seyyanen zam, yaklaşık 1 milyon liralık geriye dönük ödeme veya SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kapsama alınması kesinleşmiş bir durum değil. Bu nedenle emeklilere yapılacak olası seyyanen ödemenin tutarı ve kapsamı konusunda AYM'nin nihai kararı bekleniyor.