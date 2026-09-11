Emekliye seyyanen zam son durum 2026: Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekliye 25 bin liralık ek zam gelecek mi, emekli maaşına seyyanen zam var mı?

AYM'NİN EMEKLİYE SEYYANEN ZAM DAVASINDA SON DURUM NE?

6 Ağustos 2026'da başvuruların birleştirilmesinin ardından gözler AYM'nin davanın esasına ilişkin kararına çevrildi. Şu an için 25 bin lira seyyanen zam, yaklaşık 1 milyon liralık geriye dönük ödeme veya SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kapsama alınması kesinleşmiş bir durum değil. Bu nedenle emeklilere yapılacak olası seyyanen ödemenin tutarı ve kapsamı konusunda AYM'nin nihai kararı bekleniyor.