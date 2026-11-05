Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin, 10. hafta mücadelesinde Kosner Baskonia'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İstanbul'da oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli temsilcimiz, taraftarının desteğiyle parkeden galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar ise Fenerbahçe Tarfin - Baskonia maçının yayın saatini ve canlı yayın bilgisini merak ediyor. Peki Fenerbahçe Tarfin - Baskonia maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Baskonia maç saati...