Fenerbahçe Tarfin - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague'de heyecan 10. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken Fenerbahçe Tarfin, İspanya temsilcisi Kosner Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede galibiyet hedefliyor. Avrupa Ligi'nde geride kalan 9 maçta 6 galibiyet alan Fenerbahçe, son karşılaşmasında Real Madrid'e mağlup olmuştu. Basketbolseverler, kritik karşılaşmanın yayın bilgilerini ve canlı izle seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe Tarfin - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Tarfin - Baskonia maçı canlı izle bilgisi...
Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin, 10. hafta mücadelesinde Kosner Baskonia'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İstanbul'da oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli temsilcimiz, taraftarının desteğiyle parkeden galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar ise Fenerbahçe Tarfin - Baskonia maçının yayın saatini ve canlı yayın bilgisini merak ediyor. Peki Fenerbahçe Tarfin - Baskonia maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Baskonia maç saati...
FENERBAHÇE TARFİN - BASKONIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Tarfin - Baskonia maçı 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE TARFİN - BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Tarfin - Kosner Baskonia karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport Plus üzerinden de takip edilebilecek. Karşılaşma şifresiz yayın kapsamında bulunmuyor.
FENERBAHÇE TARFİN'DE SON DURUM
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de geride kalan 9 karşılaşmada 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Real Madrid'e 95-76 mağlup oldu. Temsilcimiz, Baskonia karşısında kazanarak taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.
BASKONIA'NIN EUROLEAGUE PERFORMANSI
İspanya temsilcisi Kosner Baskonia, EuroLeague'de oynadığı 9 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabildi. Ligin alt sıralarında bulunan Baskonia, Fenerbahçe deplasmanında kazanarak kötü gidişatını sona erdirmeyi amaçlıyor.
FENERBAHÇE TARFİN - BASKONIA CANLI İZLE
Fenerbahçe Tarfin - Baskonia maçını canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, S Sport yayınını ve S Sport Plus platformunu kullanabilecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve maç istatistikleri de spor platformları üzerinden takip edilebilecek.