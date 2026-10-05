Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Eylül 2026 enflasyon beklentisi

        Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Eylül 2026 enflasyon beklentisi

        Eylül ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, emekli ve memur maaş zammı hesabından kira artış oranına kadar birçok kalem açısından önem taşıyor. Peki, Eylül ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak ve TÜİK Eylül 2026 enflasyon verileri ne zaman belli olacak? İşte 2026 Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih ve saat.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 00:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Eylül 2026 enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. TÜİK'in açıklayacağı TÜFE rakamları başta emekliler ve memurlar olmak üzere maaş zammı hesabı yapan milyonlarca kişi tarafından yakından edilecek. Peki, Eylül enflasyonu ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK'in Eylül 2026 enflasyon açıklama tarihi ve saati...

        2

        EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Eylül ayı enflasyon oranları 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

        3

        EYLÜL ENFLASYONU EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINI NASIL ETKİLEYECEK?

        Eylül enflasyon verisi, 2027 Ocak ayında yapılacak emekli ve memur maaş artışına ilişkin hesaplamalarda önemli bir veri olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında altı aylık enflasyon oranı dikkate alınırken memur ve memur emeklilerinin hesabında toplu sözleşme artışı ile oluşan enflasyon farkı birlikte değerlendiriliyor. Eylül verisinin açıklanmasıyla yılın ikinci yarısındaki enflasyonun üç aylık bölümü kesinleşmiş olacak.

        4

        EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        AA Finans'ın TÜİK tarafından 5 Ekim'de açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi.

        5

        Ekonomistlerin eylül ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 olarak hesaplandı. Beklentiler yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.

        Anketteki ortalama beklentinin gerçekleşmesi halinde ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TÜİK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler