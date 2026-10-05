Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Eylül 2026 enflasyon beklentisi
Eylül ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, emekli ve memur maaş zammı hesabından kira artış oranına kadar birçok kalem açısından önem taşıyor. Peki, Eylül ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak ve TÜİK Eylül 2026 enflasyon verileri ne zaman belli olacak? İşte 2026 Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih ve saat.
Eylül 2026 enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. TÜİK'in açıklayacağı TÜFE rakamları başta emekliler ve memurlar olmak üzere maaş zammı hesabı yapan milyonlarca kişi tarafından yakından edilecek. Peki, Eylül enflasyonu ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK'in Eylül 2026 enflasyon açıklama tarihi ve saati...
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eylül ayı enflasyon oranları 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
EYLÜL ENFLASYONU EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINI NASIL ETKİLEYECEK?
Eylül enflasyon verisi, 2027 Ocak ayında yapılacak emekli ve memur maaş artışına ilişkin hesaplamalarda önemli bir veri olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında altı aylık enflasyon oranı dikkate alınırken memur ve memur emeklilerinin hesabında toplu sözleşme artışı ile oluşan enflasyon farkı birlikte değerlendiriliyor. Eylül verisinin açıklanmasıyla yılın ikinci yarısındaki enflasyonun üç aylık bölümü kesinleşmiş olacak.
EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın TÜİK tarafından 5 Ekim'de açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi.
Ekonomistlerin eylül ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 olarak hesaplandı. Beklentiler yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.
Anketteki ortalama beklentinin gerçekleşmesi halinde ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.