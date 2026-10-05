Eylül 2026 enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. TÜİK'in açıklayacağı TÜFE rakamları başta emekliler ve memurlar olmak üzere maaş zammı hesabı yapan milyonlarca kişi tarafından yakından edilecek. Peki, Eylül enflasyonu ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK'in Eylül 2026 enflasyon açıklama tarihi ve saati...