ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) yayımladığı son toplantı tutanakları, faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirirken küresel piyasalarda dalgalı bir görünüm hakim oldu. Faiz artışlarının devam edebileceğine yönelik mesajlar ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında, enflasyonun yüzde 2 hedefine gerilemesi için yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulabileceği görüşü öne çıktı. Bazı FED yetkilileri, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde aralık ayında 25 baz puanı aşan bir faiz artışının da gündeme gelebileceğini değerlendirdi.