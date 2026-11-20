FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Aralık FED toplantısı hangi tarihte yapılacak, FED faiz beklentisi ne yönde?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2026 yılındaki son faiz toplantısı yaklaşırken küresel finans piyasalarında aralık ayına ilişkin beklentiler gündemin ilk sıralarına yerleşti. Yatırımcılar, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) vereceği karara odaklanırken faizlerde nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu. FED'in açıklayacağı kararın altın, dolar, euro, borsa ve kripto para fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Peki, Aralık 2026 FED faiz kararı hangi tarihte ve Türkiye saatiyle kaçta duyurulacak? FED yılın son toplantısında faiz indirimine mi gidecek, yoksa mevcut oranları koruyacak mı? İşte FED yılın son toplantı tarihi...
Küresel ekonominin seyrini yakından ilgilendiren ABD Merkez Bankası'nın (FED) yılın son faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Aralık ayında gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde piyasalarda faiz indirimi ve artırımına yönelik olasılıklar değerlendiriliyor. FED'in para politikasında izleyeceği yol, özellikle altın, dolar, euro, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Yılın son toplantısından çıkacak kararın piyasalarda yeni fiyat hareketlerini beraberinde getirebileceği öngörülüyor. Peki, FED Aralık 2026 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası faizleri indirecek mi, artıracak mı? İşte tüm detaylar haberimizde...
FED ARALIK 2026 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED), 2026 yılının son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek. İki gün sürecek toplantının ardından faiz kararı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak. FED Başkanı'nın faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı basın toplantısı ise saat 22.30'da başlayacak.
Toplantıda alınacak kararın yanı sıra yayımlanacak ekonomik projeksiyonlar da altın, dolar, euro, borsa ve kripto para piyasaları tarafından yakından takip edilecek.
FED TOPLANTI TUTANAKLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştireceği yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklar, 30 Aralık 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de yayımlanacak. Tutanaklarda, FED yetkililerinin faiz politikası, enflasyon ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeleri yer alacak. Yatırımcılar, bankanın gelecek dönemde atabileceği adımlara yönelik ipuçlarını yakından takip edecek.
ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) yayımladığı son toplantı tutanakları, faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirirken küresel piyasalarda dalgalı bir görünüm hakim oldu. Faiz artışlarının devam edebileceğine yönelik mesajlar ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında, enflasyonun yüzde 2 hedefine gerilemesi için yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulabileceği görüşü öne çıktı. Bazı FED yetkilileri, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde aralık ayında 25 baz puanı aşan bir faiz artışının da gündeme gelebileceğini değerlendirdi.