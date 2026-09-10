Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Dikkat Muhtemel 11'ler değişti! UEFA Şampiyonlar Ligi FB maç bilgileri...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına Roma karşılaşmasıyla başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, uzun bir sürenin ardından Avrupa futbolunun zirvesindeki organizasyonda yeniden boy gösterecek. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluş bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar...
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun en önemli sahnesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanına Roma karşılaşmasıyla başlayacak. Sarı-lacivertli temsilci, yıllar sonra yeniden Devler Ligi atmosferine dönerek kritik mücadelede puan arayacak. Büyük karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın oynanacağı tarih, başlangıç saati ve yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Roma mücadelesi ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi merak edilen tüm detaylar...
FENERBAHÇE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe’nin Roma ile karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinin tarihi belli oldu. Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmada 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45’te sahaya çıkacak.
FENERBAHÇE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Roma karşılaşması, 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45’te TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Bartuğ, Greewood, Kerem, Vedat.
Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, Cristiante, Kone, Wesley, Dybala, Mora (Soule), Malen.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ 2026-2027 MAÇ FİKSTÜRÜ
10 Eylül 19:45 - Fenerbahçe - Roma
14 Ekim 22:00 - Aston Villa - Fenerbahçe
20 Ekim 19:45 - Fenerbahçe - Slavia Prag
4 Kasım 19:45 - Fenerbahçe - Liverpool
25 Kasım 22:00 - Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık 22:00 - LASK Linz - Fenerbahçe
20 Ocak 19:45 - Fenerbahçe - Villarreal
27 Ocak 22:00 - Atletico Madrid - Fenerbahçe