Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Dikkat Muhtemel 11'ler değişti! UEFA Şampiyonlar Ligi FB maç bilgileri...

        Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Dikkat Muhtemel 11'ler değişti! UEFA Şampiyonlar Ligi FB maç bilgileri...

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına Roma karşılaşmasıyla başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, uzun bir sürenin ardından Avrupa futbolunun zirvesindeki organizasyonda yeniden boy gösterecek. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluş bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 12:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Fenerbahçe, Avrupa futbolunun en önemli sahnesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanına Roma karşılaşmasıyla başlayacak. Sarı-lacivertli temsilci, yıllar sonra yeniden Devler Ligi atmosferine dönerek kritik mücadelede puan arayacak. Büyük karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın oynanacağı tarih, başlangıç saati ve yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Roma mücadelesi ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi merak edilen tüm detaylar...

        2

        FENERBAHÇE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe’nin Roma ile karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinin tarihi belli oldu. Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmada 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45’te sahaya çıkacak.

        3

        FENERBAHÇE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - Roma karşılaşması, 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45’te TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Bartuğ, Greewood, Kerem, Vedat.

        Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, Cristiante, Kone, Wesley, Dybala, Mora (Soule), Malen.

        5

        FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ 2026-2027 MAÇ FİKSTÜRÜ

        10 Eylül 19:45 - Fenerbahçe - Roma

        14 Ekim 22:00 - Aston Villa - Fenerbahçe

        20 Ekim 19:45 - Fenerbahçe - Slavia Prag

        4 Kasım 19:45 - Fenerbahçe - Liverpool

        25 Kasım 22:00 - Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

        9 Aralık 22:00 - LASK Linz - Fenerbahçe

        20 Ocak 19:45 - Fenerbahçe - Villarreal

        27 Ocak 22:00 - Atletico Madrid - Fenerbahçe

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #UEFA
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        22 ilde 'C31K' operasyonu: Saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı
        22 ilde 'C31K' operasyonu: Saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor