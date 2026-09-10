Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Dikkat Muhtemel 11'ler değişti! UEFA Şampiyonlar Ligi FB maç bilgileri...

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun en önemli sahnesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanına Roma karşılaşmasıyla başlayacak. Sarı-lacivertli temsilci, yıllar sonra yeniden Devler Ligi atmosferine dönerek kritik mücadelede puan arayacak. Büyük karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın oynanacağı tarih, başlangıç saati ve yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Roma mücadelesi ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi merak edilen tüm detaylar...