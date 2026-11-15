A Milli Takım'da neler yaşandı? Sergen Yalçın'ın işi neden kolay değil? Milli takımda teknik ve taktik değişimden daha önemli olan neydi? A Milli Takım'da 3,5 yıl yardımcı antrenörlük yapan Eren Şafak, Sergen Yalçın'ın çalışma sürecini, Montella dönemindeki santrforsuz sistemden santrforlu oyuna geç... Daha Fazla Göster

A Milli Takım'da neler yaşandı? Sergen Yalçın'ın işi neden kolay değil? Milli takımda teknik ve taktik değişimden daha önemli olan neydi? A Milli Takım'da 3,5 yıl yardımcı antrenörlük yapan Eren Şafak, Sergen Yalçın'ın çalışma sürecini, Montella dönemindeki santrforsuz sistemden santrforlu oyuna geçişi ve futbolcuların sahada göstermesi gereken reaksiyonu değerlendirdi. Şafak'a göre mesele yalnızca taktiksel değişiklikler değildi. 4 maçta 0 puan alan takımın hem yeni teknik direktöre destek vermek hem de yaşanan başarısızlığa tepki göstermek adına sahada güçlü bir reaksiyon ortaya koyması gerekiyordu. Eren Şafak'ın A Milli Takım ve Sergen Yalçın hakkındaki dikkat çeken değerlendirmeleri videomuzda! Daha Az Göster