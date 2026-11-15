Potada derbi heyecanı! Fenerbahçe Tarfin Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Fenerbahçe Tarfin ile Anadolu Efes arasında oynanacak. Türk basketbolunun iki güçlü temsilcisi, 8. hafta mücadelesinde parkede kozlarını paylaşacak. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren derbide iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Tarfin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı...
Fenerbahçe Tarfin ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak dev derbide sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde kazanarak ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor. Anadolu Efes ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Her iki takımın da ilk 7 haftada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alması karşılaşmanın önemini artırıyor. Peki, Fenerbahçe Tarfin Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE TARFİN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Tarfin - Anadolu Efes maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. saat 20.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE TARFİN - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak dev derbi beIN SPORTS 5'in yanı sıra beIN SPORTS 5 4K yayın seçeneğiyle de takip edilebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyen basketbolseverler ise TOD platformunu kullanabilecek.
FENERBAHÇE - ANADOLU EFES CANLI İZLE: MAÇ YAYIN EKRANI
Fenerbahçe Tarfin - Anadolu Efes maçını canlı izlemek isteyenler beIN SPORTS yayın ekranına erişim sağlayabilecek. Mücadele şifreli yayın kapsamında olduğundan izleyicilerin uygun platform aboneliğine sahip olması gerekiyor.
FENERBAHÇE VE ANADOLU EFES'İN LİGDEKİ SON DURUMU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 7 haftada iki takım da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe Tarfin lig sıralamasında 3. basamakta bulunurken Anadolu Efes 4. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Tarfin, ligdeki son maçında Bursaspor Basketbol'u 78-59 mağlup ederek moral kazandı. Anadolu Efes ise TOFAŞ karşısında parkeden 93-87'lik mağlubiyetle ayrıldı. İki takımın da üst sıralardaki yarışta avantaj elde etmek istemesi derbinin önemini artırıyor.