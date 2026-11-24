Spor Bülteni - 23 Kasım 2026 (PSG'nin Yıldızı Desire Doue'nin Çapraz Bağları Koptu!)

Galatasaray'ın Rakibi Aston Villa! Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması yarın 20.45'te başlayacak! Aslan, Lille Ve Stuttgart galibiyetleriyle iddiasını sürdürdü! Galatasaray'da önemli eksikler var. Osimhen, Sallaı Ve Leao Forma Giyemeyecek, Jakobs Belirsiz! Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı! Bord... Daha Fazla Göster Galatasaray'ın Rakibi Aston Villa! Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması yarın 20.45'te başlayacak! Aslan, Lille Ve Stuttgart galibiyetleriyle iddiasını sürdürdü! Galatasaray'da önemli eksikler var. Osimhen, Sallaı Ve Leao Forma Giyemeyecek, Jakobs Belirsiz! Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı! Bordo Mavililer Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş Konyaspor'u 4-2 yendi. PSG 3 puanı aldı ama Doue'yi kaybetti. Genç oyuncunun sağ diz ön çapraz bağında yırtık var. Spor Bülteni'ni Selen Gül Dayıoğlu sundu. Daha Az Göster