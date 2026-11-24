Galatasaray-Aston Villa maçı canlı izle şifresiz: UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Aston Villa maçı TRT 1 izle ekranı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa arenasında üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Galatasaray, İngiliz ekibi karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak mücadele öncesinde maçın başlama saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Galatasaray-Aston Villa maçı nasıl, nereden izlenir, GS maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Aston Villa maçı canlı şifresiz izle ekranı...
Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Galatasaray ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. İngiltere temsilcisi Aston Villa ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini korumayı amaçlıyor. Milyonlarca futbolsever, kritik mücadeleyi TRT 1 üzerinden canlı takip etmek için yayın ekranını araştırıyor. Peki Galatasaray-Aston Villa maçı TRT 1'de nasıl izlenir? İşte GS maçı TRT 1 izle ekranı...
GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasındaki Galatasaray-Aston Villa karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te oynanacak.
Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Mücadele ayrıca tabii dijital platformundan da canlı yayınlanacak.
TRT 1 CANLI İZLE: GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI ŞİFRESİZ YAYIN EKRANI
Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler TRT 1'in resmi canlı yayın ekranını kullanabilir.
GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇINDA HEDEF GALİBİYET
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmada 6 puan topladı. İlk iki maçında mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, Lille ve Stuttgart karşısında aldığı galibiyetlerle yeniden çıkışa geçti.
Aston Villa ise ilk dört haftada 9 puan elde ederek üst sıralarda yer aldı. İngiliz temsilcisi, İstanbul deplasmanında kazanarak avantajını korumak istiyor.
GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI CANLI TAKİP
Şampiyonlar Ligi'nin önemli karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Aston Villa mücadelesinde futbolseverler TRT 1 ekranlarından canlı yayın takibi yapabilecek.
11'LER BELLİ OLDU!
GALATASARAY
Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Eren, Yunus, Barış Alper, Batrakov
ASTON VILLA
Suzuki, Maatsen, Mings, Lindelöf, Harwood-Bellis, Alysson, Kamara, Gomes, Manzambi, McGinn, Jackson