Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Galatasaray - Aston Villa maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasının beşinci haftasında İngiltere temsilcisini sahasında konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde taraftarlar Galatasaray - Aston Villa maçının tarihini, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi Galatasaray Aston Villa maçının tarihi, saati ve canlı izle detayları...
Galatasaray - Aston Villa maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasında oynanacak mücadele, iki takım açısından da büyük önem taşıyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada Galatasaray, taraftarının desteğiyle sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Aston Villa maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray - Aston Villa maçının oynanacağı tarih...
GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te oynanacak.
GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Aston Villa karşılaşmasının Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLARI
Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kalan karşılaşmaları şöyle:
- 24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa
- 8 Aralık 2026: AEK - Galatasaray
- 19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord
- 27 Ocak 2027: Paris Saint-Germain - Galatasaray
Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında oynayacağı kalan maçlardan alacağı puanlarla üst sıralarda yer almayı ve doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.