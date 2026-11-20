Galatasaray - Aston Villa maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasında oynanacak mücadele, iki takım açısından da büyük önem taşıyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada Galatasaray, taraftarının desteğiyle sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Aston Villa maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray - Aston Villa maçının oynanacağı tarih...