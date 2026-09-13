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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray Kocaelispor maçı canlı izle: Galatasaray Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Galatasaray Kocaelispor maçı canlı izle: Galatasaray Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Sarı kırmızılı takım Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Galatasaray Kocaelispor maçını canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar ''Galatasaray Kocaelispor maçı canlı nasıl ve nereden izlenir?'' sorusuna yanıt arıyor. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Kocaelispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Peki Galatasaray Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Galatasaray Kocaelispor maçı tarihi, saati, kanal bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        Galatasaray Kocaelispor maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Mücadele öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında Galatasaray Kocaelispor maç kanalı, yayın saati ve muhtemel 11’leri geliyor. Peki Galatasaray Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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        GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Kocaelispor maçı 13 Eylül Pazar günü oynanacak.

        RAMS Park'taki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Bu sezon Süper Lig'deki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 10 puanla geçen haftayı en üst sırada bitirdi. Kocaelispor ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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        GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Galatasaray-Kocaelispor maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Leao, Deniz

        Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Uğur Kaan, Sow, Berkan, Sousa, Aye, Agyei.

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