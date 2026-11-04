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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Galatasaray - Stuttgart karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa arenasında Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasının dördüncü haftasında Almanya temsilcisini sahasında ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler Galatasaray Stuttgart karşılmasının tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Stuttgart maçının başlama saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 06:10 Güncelleme:
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda yoluna devam ederken dördüncü hafta mücadelesinde Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avrupa futbolunun önemli karşılaşmalarından biri öncesinde maç programını yakından takip ediyor. İstanbul'da oynanacak mücadelede Galatasaray, iç saha avantajını kullanarak üç puana ulaşmak istiyor. Peki, Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Stuttgart GS maçı hangi kanalda? İşte maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve merak edilen ayrıntılar...

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        GALATASARAY - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray Stuttgart maçı 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te oynanacak.

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        GALATASARAY - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray - Stuttgart UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLARI

        Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kalan karşılaşmaları şöyle:

        Tarih Karşılaşma

        3 Kasım 2026 Galatasaray - Stuttgart

        24 Kasım 2026 Galatasaray - Aston Villa

        8 Aralık 2026 AEK - Galatasaray

        19 Ocak 2027 Galatasaray - Feyenoord

        27 Ocak 2027 PSG - Galatasaray

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        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen

        Stuttgart: Seimen; Jaquez, Chabot, Mittelstadt, Leweling, Prömel, Atakan Karazor, El Khannouss, Deniz Undav, Führich, Demirovic

        6

        STUTTGART, EN AZ GOL YİYEN EKİPLER ARASINDA

        Almanya ekibi Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor. İlk 3 maçta kalesinde 2 gol gören Stuttgart, bu alanda İngiltere ekibi Arsenal ve Hollanda temsilcisi PSV ile zirveyi paylaşıyor.

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        GALATASARAY TAM KADRO

        Galatasaray, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıkacak. Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemeyecek.

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