Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda yoluna devam ederken dördüncü hafta mücadelesinde Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avrupa futbolunun önemli karşılaşmalarından biri öncesinde maç programını yakından takip ediyor. İstanbul'da oynanacak mücadelede Galatasaray, iç saha avantajını kullanarak üç puana ulaşmak istiyor. Peki, Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Stuttgart GS maçı hangi kanalda? İşte maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve merak edilen ayrıntılar...