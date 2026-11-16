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        Haberler Bilgi Galiçya’da ücretsiz yaşam fırsatı: Hollandalı çift gönüllü arıyor

        Galiçya’da ücretsiz yaşam fırsatı: Hollandalı çift gönüllü arıyor

        Hollanda kökenli Roy ve Mia çifti, İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Ribeira Sacra'da yer alan arazilerinde konaklama ve yemek karşılığında permakültür yani kalıcı tarım ve sürdürülebilir yaşam tasarımı ile kırsal yaşam gönüllüleri ağırlıyor. Gönüllülerden fiziksel güç ve aktif katılım gerektiren bazı işlerde destek bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 14:12 Güncelleme:
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        Galiçya'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Ribeira Sacra bölgesinde, doğayla iç içe bir yaşam deneyimi sunan gönüllülük projesi için yeni katılımcılar aranıyor. En az iki hafta sürmesi planlanan projede gönüllüler, ev ve hayvanların bakımıyla ilgilenirken bölgenin üzüm bağlarını, tarihi kiliselerini, yürüyüş rotalarını ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buluyor. Peki Roy ve Mia'nın Galiçya’daki gönüllülüğü nasıl?

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        ROY VE MİA'NIN GALİÇYA RİBEİRA SACRA'DAKİ GÖNÜLLÜLÜĞÜ NASIL?

        Gönüllüler, günde birkaç saat çalışarak ücretsiz konaklama ve üç öğün yemek imkânından yararlanıyor. Yemekler genellikle vejetaryen ağırlıklı hazırlanıyor. Bahçede yetişen ürünlerin yanı sıra ev yapımı reçeller ve limonata da sofralarda yer alıyor. İzin günlerinde ise gönüllüler, odalarının yanındaki mutfakta kendi yemeklerini hazırlayabiliyor.

        Gönüllüler, günün sonunda dinlenmek için birkaç farklı konaklama seçeneğine sahip. İlk seçenek; çift kişilik ve tek kişilik yatakların bulunduğu, sıcak duşu ve elektriği olan ortak banyoya sahip bir oda. İkinci seçenek ise daha sade ve doğayla iç içe bir ahşap kulübe. Bir veya iki kişinin kalabileceği kulübede elektrik bulunmuyor ancak ev sahipleri güneş enerjisiyle çalışan bir lamba sağlıyor. Kulübenin kuru tuvaleti, terası ve güzel bir manzarası da var. Dileyen gönüllüler için karavanla konaklama imkânı da sunuluyor.

        Çalışma saatleri kesin kurallara bağlanmamış olsa da gönüllülerden genellikle haftada beş gün, günde yaklaşık beş saat çalışmaları bekleniyor.

        Ribeira Sacra'da gönüllü tavuk kümesi. Fotoğraf: Workaway.

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        ÇİFTLİKTE GÜNLÜK YAŞAM: BAHÇE, HAYVAN BAKIMI VE ORTAK SORUMLULUKLAR

        Daha önce çiftlikte gönüllü olarak bulunmuş bir kişinin aktardığına göre, yaklaşık 7,5 hektarlık çiftlikte sürekli yapılacak işler bulunuyor ve çiftlik gelişmeye devam eden bir proje olarak faaliyet gösteriyor. İşlerin büyük bölümü bahçede ve yenilebilir ormanda gerçekleştiriliyor. Yenilebilir orman; meyve ağaçları, çalılar ve birbirini destekleyen farklı bitkilerin bir arada yetiştirildiği, doğal bir orman ekosistemini örnek alan bir tarım sistemi olarak tanımlanabilir.

        Duyuru, diğerlerinin yanı sıra, bu çalışmaları listeler:

        Sebze bahçesi ve bahçesi: ekim, sulama, ayıklama, hasat, budama ve aşılama.

        Hayvan bakımı: köpeği, kedileri, tavukları ve koyunları besleyin, tavuk kümesini ve mercanı temizleyin ve kesmeye yardımcı olun.

        Bakım: yakacak odun, çitler, çalılık ve seranın onarımı.

        İnşaat: duvarcılık, sıvama, fayans ve kirişlerin boyanması.

        Daha önce de tahmin edildiği gibi, aranan profil açıktır: enerji ve fiziksel güce sahip insanlar. Karşılığında, çift bildiklerini paylaşıyor. Roy bir ressam ve duvarcıdır ve elektrik ve sıhhi tesisat tesisatlarıyla ilgilenir; Mia bir bahçıvan, hemşire ve aşçıdır. Birkaç gönüllü, ağ dışındaki permakültür ve yaşam kavramlarına ek olarak duvarlar, sıva duvarlar veya koyunları kırmayı öğrendiklerini iddia ediyor.

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        HOLLANDALI ÇİFTİN RİBEİRA SACRA'DA ONLARLA ÜCRETSİZ YAŞAMAK İSTEDİĞİ ŞEY

        Gönüllülerin bu projede en az iki hafta kalması gerekmektedir. Her gönüllünün kendi sorumluluk sigortasını yaptırmış olması zorunludur. Ayrıca ev sahipleri, kimlik doğrulaması amacıyla pasaport fotokopisi de talep edebilir.

        Ulaşım açısından en yakın otobüs durağı eve yaklaşık 2 kilometre uzaklıktadır. Ancak ev sahipleri, gönüllüleri geldiklerinde duraktan alabilir. En yakın tren istasyonu ise yaklaşık 30 mil (48 kilometre) mesafededir. Avrupa Birliği vatandaşı olmayan gönüllülerin projeye katılabilmek için gerekli vizeyi almaları gerekmektedir.

        Ev sahiplerinin güvenilirliği konusunda olumlu geri bildirimler bulunmaktadır. Platformda 50 yoruma sahip olan ev sahipleri, iletişim ve güvenilirlik konularında 5 üzerinden 4,9 puan almış ve Süper Ev Sahibi unvanını kazanmıştır. Bununla birlikte, bazı gönüllüler evdeki yaşam koşulları ve günlük düzen beklentileriyle uyuşmadığı için projeyi planlanandan önce bırakmıştır.

        Son olarak, ev sahipleri bu kış, aralık ayının ortasından ocak ayının ortasına kadar evin ve hayvanların bakımını üstlenecek yeni bir gönüllü aramaktadır.

        Roy ve Mia mekanın manzarasının tadını çıkarıyor. Fotoğraf: Workaway.

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