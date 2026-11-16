Galiçya’da ücretsiz yaşam fırsatı: Hollandalı çift gönüllü arıyor

ROY VE MİA'NIN GALİÇYA RİBEİRA SACRA'DAKİ GÖNÜLLÜLÜĞÜ NASIL?

Gönüllüler, günde birkaç saat çalışarak ücretsiz konaklama ve üç öğün yemek imkânından yararlanıyor. Yemekler genellikle vejetaryen ağırlıklı hazırlanıyor. Bahçede yetişen ürünlerin yanı sıra ev yapımı reçeller ve limonata da sofralarda yer alıyor. İzin günlerinde ise gönüllüler, odalarının yanındaki mutfakta kendi yemeklerini hazırlayabiliyor.

Gönüllüler, günün sonunda dinlenmek için birkaç farklı konaklama seçeneğine sahip. İlk seçenek; çift kişilik ve tek kişilik yatakların bulunduğu, sıcak duşu ve elektriği olan ortak banyoya sahip bir oda. İkinci seçenek ise daha sade ve doğayla iç içe bir ahşap kulübe. Bir veya iki kişinin kalabileceği kulübede elektrik bulunmuyor ancak ev sahipleri güneş enerjisiyle çalışan bir lamba sağlıyor. Kulübenin kuru tuvaleti, terası ve güzel bir manzarası da var. Dileyen gönüllüler için karavanla konaklama imkânı da sunuluyor.

Çalışma saatleri kesin kurallara bağlanmamış olsa da gönüllülerden genellikle haftada beş gün, günde yaklaşık beş saat çalışmaları bekleniyor.

Ribeira Sacra'da gönüllü tavuk kümesi. Fotoğraf: Workaway.