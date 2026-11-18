GASSAL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Gassal final sezonu yayın tarihi belli oldu! Bensu Soral (Nihan) dizide var mı?
Gassal 4. sezon yayın tarihi belli oldu. Kasım 2026'da tabii platformunda izleyiciyle buluşacak dizinin final sezonunda Ahmet Kural'ın yanı sıra Özlem Tokaslan, Bülent Şakrak ve Deniz Cengiz de kadroda yer alacak. Yeni sezon fragmanında Nihan karakterinin görülmemesi, Bensu Soral'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Gassal yeni sezon kaç bölüm olacak, saat kaçta yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Gassal final sezonu yayın tarihi…
TRT'nin dijital yayın platformu tabii'nin sevilen yapımlarından Gassal, dördüncü sezonuyla ekran yolculuğunu tamamlamaya hazırlanıyor. TRT'nin 2 Kasım 2026 tarihli duyurusuyla yayın günü açıklanan dizide Baki'nin hikayesinin nasıl sonlanacağı merak edilirken yeni sezonda Özlem Tokaslan'ın canlandırdığı Gülşen karakteri de hikayeye dahil olacak. İşte Gassal 4. sezon yayın tarihi, oyuncuları, bölüm sayısı ve yeni sezona ilişkin merak edilen ayrıntılar...
GASSAL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gassal dizisinin 4. sezonu, 19 Kasım 2026 Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. TRT'nin 2 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla dizinin dördüncü sezonunun yayın tarihi duyuruldu. İlk üç sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin yeni bölümleri, yaklaşık yedi aylık aranın ardından yayımlanacak. Gassal'ın üçüncü sezonu 10 Nisan 2026 tarihinde izleyici karşısına çıkmıştı.
GASSAL 4. SEZON FİNAL Mİ YAPACAK?
TRT tarafından yapılan açıklamaya göre Gassal dizisi dördüncü sezonuyla final yapacak. Böylece Baki'nin hikayesinin dördüncü sezonda sona ermesi planlanıyor.
GASSAL 4. SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Gassal'ın yeni sezonunda Ahmet Kural, Baki karakterini canlandırmayı sürdürecek. Dördüncü sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimler de katılacak. Yeni sezonda yer alacağı duyurulan oyuncular arasında şu isimler bulunuyor:
GASSAL 4. SEZONDA NİHAN VAR MI, BENSU SORAL DİZİDEN AYRILDI MI?
Gassal'ın 4. sezon fragmanında Nihan karakterinin adına yer verilen bir mezar taşı görülüyor. Bu sahne, Bensu Soral'ın canlandırdığı Nihan karakterinin yeni sezonda yer almayabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Ancak oyuncunun final sezonunda kadroda bulunup bulunmadığına ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı.
GASSAL 4. SEZON GÜLŞEN KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?
Gassal dizisinin yeni sezonunda Baki'nin hayatına Gülşen isimli bir karakter dahil olacak. Gülşen'i başarılı oyuncu Özlem Tokaslan canlandıracak.
Meraklı bir komşu olarak tanıtılan Gülşen'in, Baki'nin yalnızlık ve insan ilişkileriyle mücadelesinde önemli bir yeri olacak. Gülşen'in Baki ile nasıl tanışacağı ve ikili arasında yaşanacak gelişmeler ise yeni sezonun başlamasıyla ortaya çıkacak.
GASSAL 4. SEZON KONUSU NE?
Gassal'ın dördüncü sezonunda, kendisi öldüğünde cenazesini kimin yıkayacağını düşünmeye başladıktan sonra hayatını değiştirmeye karar veren Baki'nin hikayesi devam edecek. Mesleği nedeniyle ölümle sürekli karşı karşıya kalan Baki, geçmişiyle ve insanlarla kurduğu ilişkilerle yüzleşmeyi sürdürecek. Yeni sezonda Gülşen karakterinin de Baki'nin hayatına girmesiyle hikayeye yeni gelişmeler eklenecek.
GASSAL DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?
Gassal dizisinin yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Sümeyye Karaarslan kaleme alıyor.