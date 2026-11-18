Bugün Ne Oldu? 17 Kasım 2026 haberleri: Sözcü'ye kayyum, Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar, Konutta reel düşüş, Trump: Şi ve Putin'e baskı yapacağım, 5 ülkeden iltica uzlaşısı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.SÖZCÜ'YE KAYYUM ATANDISözcü TV ve Sozcu.com.tr'ye sabah saatlerinde operasyon yapıldı, TMSF kayyum olarak atandı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, terör örgütü FETÖ'nün Sözcü medya grubunun sahibi Burak Akbay'a finansal destek sa... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.SÖZCÜ'YE KAYYUM ATANDISözcü TV ve Sozcu.com.tr'ye sabah saatlerinde operasyon yapıldı, TMSF kayyum olarak atandı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, terör örgütü FETÖ'nün Sözcü medya grubunun sahibi Burak Akbay'a finansal destek sağladığı iddiaları üzerine, eş zamanlı arama, el koyma ve 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu. FON SORUŞTURMASINDA 7 TUTUKLAMAFon soruşturması devam ediyor... Dün adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si tutuklandı. 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün ise 17 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. BAHÇELİ'DEN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASIBugün MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Sosyal medyayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Bugün dünyada birçok ülkede dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara erişim çeşitli şekillerde kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada bizim de gerekli adımları atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir." dedi. BAHÇELİ, AKIN GÜRLEK VE MUSTAFA ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞTÜGrup toplantısının ardından MHP lideri Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Meclis'teki makamında kabul etti. GÜLLÜ DOSYASINDA 4'ÜNCÜ KİŞİ ŞÜPHESİŞarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni deliller TÜBİTAK'a gönderildi. Uzman raporlarında kamera kayıtlarında erkek sesi olduğu belirtilen konuşmalar da yer aldı. Güllü'nün ablası Kader Tut'un avukatları, daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi ve dijital veriler üzerinde karşılaştırmalı teknik inceleme yapılmasını talep etti. KONUTTA REEL DÜŞÜŞ DEVAM EDİYORKonut satışları, ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 gerileyerek 131 bin 72 adet olarak gerçekleşti. Konut Fiyat Endeksi ise ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 21,1 oranında arttı, ancak reel olarak yüzde 6,6 oranında azaldı. Son 32 ayın 31'inde reel düşüş gerçekleşti.TRUMP: Şİ VE PUTİN'E BASKI YAPACAĞIMDünyadaki gelişmelere bakalım... Tüm dünyanın beklediği Trump, Şi ve Putin görüşmesi öncesinde Trump'tan bir açıklama var. ABD Başkanı Trump, Şi ve Putin'e Ukrayna savaşını bitirmeye yardım etmeleri için baskı yapacağını söyledi. TRUMP, NVIDIA HİSSELERİNDE 103 KEZ ALIM SATIM YAPTIBu arada Trump'ın yatırım hesapları, Beyaz Saray'a dönüşünden bu yana en az 103 kez NVIDIA hisselerinde alım satım yaptı. İşlemlerin toplam hacmi 27 milyon ila 97.5 milyon dolar arasında hesaplandı. Trump'ın göreve dönüşünden bu yana NVIDIA hisseleri ise yaklaşık yüzde 13.7 değer kazandı. Ancak mali bildirimlerde kesin tutarlar açıklanmadığı için Trump'ın yatırımından elde ettiği net kâr hesaplanamıyor. PAPA 14. LEO'NUN YÜZÜNE CİSİM İSABET ETTİÖte yandan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun yüzüne, Peru'da başkent Lima'daki Las Palmas Hava Üssü'nde özel araçtan halkı selamladığı sırada fırlatılan bir cisim çarptı. Acı hissiyle bir elini yüzüne götüren Papa, daha sonra programa devam etti. Aslen ABD'li olan Papa 14. Leo'nun Peru ziyareti, yaklaşık 20 yıl boyunca bu ülkede misyoner olarak görev yapması sebebiyle bir anlamda kendisinin "eve dönüşü" olarak görülüyor.5 ÜLKE UZLAŞTI: İLTİCASI REDDEDİLENLER RUANDA'YA GÖNDERİLECEK5 Avrupa Birliği üyesi ülke, iltica başvurusu reddedilenleri Ruanda'ya gönderme konusunda anlaştı. Avusturya, Almanya, Danimarka, Yunanistan ve Hollanda; iltica başvuruları reddedilen ve ülkelerine geri gönderilemeyenlerin, Ruanda'da 2027'de faaliyete geçecek ortak bir merkeze gönderileceğini duyurdu. Uluslararası insan hakları örgütleri ise bu plana, insan hakları ihlallerine yol açabileceği gerekçesiyle tepki gösterdi. ECONOMIST 2027 KAPAĞINI HAZIRLADI: DÜNYAYI NELER BEKLİYOR?Ve Economist'in her yılın sonunda yayınladığı "Bir sonraki yılda takip edilmesi gereken temalar neler?" konseptli geleneksel kapağı 2027 için de yayınlandı. Derginin 2027 analizine göre önümüzdeki sene, Trump sonrası ABD, İran savaşının küresel etkileri, Çin-Tayvan gerilimi, Avrupa'da yükselen popülist sağ ve yapay zekaya yönelik tepkiler başlıca takip edilecek konular olacak.A MİLLİ TAKIM, B LİGİ'NE DÜŞTÜUEFA Uluslar A Ligi'nde maçların tamamlanmasının ardından, 1. Grubu 6'da 0 yaparak -11 averajla bitiren A Milli Futbol Takımımız B Ligi'ne düştü. ROBERT PATTINSON YENİ JAMES BOND OLDUVe Daniel Craig'in yerine '007' rolünü kimin devralacağına dair yıllardır süren spekülasyon son buldu. Robert Pattinson, yeni James Bond oldu. Pattinson, "James Bond sinema tarihinin en efsanevi karakterlerinden biri ve '007' rolünü üstlenmek hayatımın en büyük onuru." dedi. 13 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERİYOROyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından GTA VI da 19 Kasım'da oyuncularla buluşuyor. 2013'te çıkan GTA V'in ardından 13 yıllık bekleyiş sona ererken, oyun şimdiden yaklaşık 15 milyon adetlik satışa ulaştı. Böylece ön satışlardan elde edilen gelir 1.45 milyar dolara çıktı. Daha Az Göster