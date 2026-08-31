GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN İLK KAZANANI: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve çeyrek altın kazandı? 31 Ağustos 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta’da Ağustos'un son gününde heyecan doruğa ulaştı. Kanal D'de ekrana gelen yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve yeni yarışmacı Beyza, haftaya avantajlı bir başlangıç yapmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalışan gelinler, günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Puanlama anlarının ardından günün kazananı ve yarışmacıların sıralaması merak konusu oldu. Peki, 31 Ağustos Pazartesi günü Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte haftanın ilk gününe ait güncel puan durumu haberimizde...