GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN İLK KAZANANI: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve çeyrek altın kazandı? 31 Ağustos 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü heyecanı izleyiciyle buluştu. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve yeni yarışmacı Beyza, hazırladıkları özel tariflerle kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Çeyrek altını kazanmak isteyen gelinler, günün yemeğini en başarılı şekilde hazırlayarak rakiplerini geride bırakmaya çalıştı. Yapılan tadımlar ve puanlamaların ardından gözler günün birincisine çevrildi. Peki, 31 Ağustos Pazartesi günü Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı hangi yarışmacı aldı, çeyrek altının sahibi kim oldu? İşte günün puan durumu...
Gelinim Mutfakta’da Ağustos'un son gününde heyecan doruğa ulaştı. Kanal D'de ekrana gelen yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve yeni yarışmacı Beyza, haftaya avantajlı bir başlangıç yapmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalışan gelinler, günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Puanlama anlarının ardından günün kazananı ve yarışmacıların sıralaması merak konusu oldu. Peki, 31 Ağustos Pazartesi günü Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte haftanın ilk gününe ait güncel puan durumu haberimizde...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan Cemile ve Tuğba gelin oldu.
Yapılan kura sonucunda çeyrek altını kazanan gelin ise Tuğba oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 31 AĞUSTOS 2026
Tuğba: 16 puan
Cemile: 16 puan
Yeşim: 13 puan
Beyza: 7 puan