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        Haberler Bilgi Gelinim Mutfakta Puan Durumu 14 Ekim 2026: Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin kazandı, kim birinci oldu?

        Gelinim Mutfakta Puan Durumu 14 Ekim 2026: Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin kazandı, kim birinci oldu?

        Gelinim Mutfakta, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, günün menüsünü en başarılı şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için tezgah başına geçti. Gelinlerin yemeklerini tek tek tadan kayınvalidelerin değerlendirmeleri, günün kazananını belirlemede etkili oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bölümün ardından izleyiciler, puan tablosunda zirveye yerleşen ismi ve çeyrek altının sahibini araştırmaya başladı. Peki, 14 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte 14 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu, günün kazananı ve son bölümde öne çıkan ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 16:26 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta'nın 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde, çeyrek altın mücadelesi bir kez daha ekranlara taşındı. Haftanın üçüncü yarışma gününde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, rakiplerinden daha yüksek puan alabilmek için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Hazırlanan tabakların kayınvalidelerin beğenisine sunulmasıyla birlikte yarışmada heyecan doruğa çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim aldı? 14 Ekim 2026 Çarşamba günü hangi gelin en yüksek puana ulaştı? İşte Gelinim Mutfakta'nın son bölümüne ilişkin puan tablosu, günün birincisi ve merak edilen gelişmeler...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da 14 Ekim bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.

        Ayrıca tabağından lastik çıkması sebebiyle Cemile eksi 4 ceza puanı aldı.

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        GELİNİM MUTFAKTA 14 EKİM 2026 PUAN DURUMU

        Yeşim: 18 puan

        Tuğba: 13 puan

        Beyza: 10 puan

        Cemile: 7 puan

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