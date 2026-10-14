Gelinim Mutfakta Puan Durumu 14 Ekim 2026: Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin kazandı, kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde, çeyrek altın mücadelesi bir kez daha ekranlara taşındı. Haftanın üçüncü yarışma gününde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, rakiplerinden daha yüksek puan alabilmek için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Hazırlanan tabakların kayınvalidelerin beğenisine sunulmasıyla birlikte yarışmada heyecan doruğa çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim aldı? 14 Ekim 2026 Çarşamba günü hangi gelin en yüksek puana ulaştı? İşte Gelinim Mutfakta'nın son bölümüne ilişkin puan tablosu, günün birincisi ve merak edilen gelişmeler...