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        Haberler Bilgi Spor Gençlerbirliği vs. Corendon Alanyaspor maçı canlı izle: Gençlerbirliği vs. Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Gençlerbirliği vs. Corendon Alanyaspor maçı canlı izle: Gençlerbirliği vs. Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Gençlerbirliği vs. Corendon Alanyaspor maçı canlı yayın anlatımıyla ekrana gelecek. Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmayı canlı yayından takip etmek isteyenler ''Gençlerbirliği vs. Corendon Alanyaspor maçı canlı nasıl izlenir, şifresiz mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Fatih Tokail meşgul edecek. Peki Gençlerbirliği vs. Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Gençlerbirliği vs. Corendon Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 18:44 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor kozlarını bugün paylaşıyor. Rakip iki takım ligdeki son maçlarında yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek ve haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. İşte, Gençlerbirliği vs. Corendon Alanyaspor maçı canlı izle seçeneği ve maç bilgileri…-

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        GENÇLERBİRLİĞİ VS. CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor mücadelesi, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Ankara temsilcisinin sahasında oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

        GENÇLERBİRLİĞİ VS. CORENDON ALANYASPOR MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

        Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Gençlerbirliği: İrfan Can, Fıratcan, Metehan, Thalisson, Abdurrahim, Luis, Salih, Oğulcan, Gouveia, Tongya, Mendes.

        Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Fatih, Ruan, Aliti, Makouta, Maestro, İbrahim, Hwang, Cedric.

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