Gençlerbirliği vs. Corendon Alanyaspor maçı canlı izle: Gençlerbirliği vs. Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Londra Belediye Başkanı'ndan künefe şovu

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, şehirdeki bir Türk işletmesini ziyaret ederek mutfağına girdi ve künefe yaptı. Daha sonra çay eşliğinde künefe yiyen Khan'ın o anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.