GTA 6 oyunseverlerle buluşuyor: GTA 6 Türkiye'de ne zaman, saat kaçta çıkacak, PC'den oynanacak mı?
Oyun dünyasının yıllardır beklediği Grand Theft Auto 6 için geri sayım sona eriyor. Rockstar Games'in yeni oyunu, Vice City'nin suç ve aksiyon dolu dünyasını yeniden oyuncularla buluşturmaya hazırlanıyor. Jason ve Lucia karakterlerinin hikâyesini konu alan GTA 6, ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için piyasaya sürülecek. Oyunun çıkış tarihi yaklaşırken Türkiye'deki oyuncular da dijital mağazalarda yayınlanacağı saati araştırıyor. Ön yükleme işlemlerinin başlamasıyla birlikte oyuncuların gözü artık resmi çıkış saatine çevrildi. Peki, GTA 6 Türkiye'de ne zaman çıkacak, PS5 ve Xbox için saat kaçta oynanmaya başlanacak? İşte GTA 6 çıkış tarihi ve saati...
Rockstar Games'in merakla beklenen yapımı Grand Theft Auto 6 için takvim netleşti. Resmî açıklamaya göre oyun 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında oyuncularla buluşacak. Türkiye'de yerel saatle gece yarısı başlayacak çıkış süreci nedeniyle oyuncular 18 Kasım'ı 19 Kasım'a bağlayan geceyi bekliyor. GTA 6'nın dijital sürümleri için ön yükleme imkânı da sunuluyor. Peki, GTA 6 Türkiye'de ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte GTA 6'nın çıkış takvimi...
GTA 6 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇIKACAK?
GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da oyuncuların erişimine açılacak. Rockstar Games'in açıkladığı takvime göre oyun, tüm bölgelerde yerel saatle gece yarısı yayınlanacak.
Buna göre Türkiye'deki oyuncular, 18 Kasım Çarşamba gününü 19 Kasım Perşembe'ye bağlayan gece GTA 6'yı oynamaya başlayabilecek.
GTA 6 PS5 VE XBOX'TA NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Grand Theft Auto 6 ilk aşamada iki konsol platformu için piyasaya sürülecek:
- PlayStation 5
- Xbox Series X|S
Her iki platformda da çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak açıklandı. Oyunun PC sürümüne ilişkin kesinleşmiş bir çıkış tarihi ise bulunmuyor.
GTA 6 ÖN YÜKLEME NE ZAMAN BAŞLADI?
GTA 6'nın dijital sürümleri için ön yükleme işlemleri 10 Kasım 2026 tarihinde başladı. PlayStation 5 kullanıcıları yerel saatle gece yarısından itibaren, Xbox kullanıcıları ise GMT saat dilimine göre ön yükleme yapabiliyor.
Ön yükleme sayesinde oyuncular, oyunun dosyalarını çıkış gününden önce konsollarına indirebiliyor. Böylece erişim açıldığında indirme işlemini beklemeden oyuna başlayabiliyor.
GTA 6'NIN KONUSU NE, HANGİ KARAKTERLER OLACAK?
Grand Theft Auto 6, oyuncuları Leonida eyaletinde bulunan Vice City'ye götürecek. Oyunun hikâyesinin merkezinde Jason ve Lucia karakterleri yer alacak.
İkili, başarısızlıkla sonuçlanan bir soygunun ardından kendilerini geniş çaplı bir suç komplosunun içinde bulacak. Oyuncular, iki karakterin hikâyesine eşlik ederken Vice City'nin farklı bölgelerinde suç, aksiyon ve macera dolu bir dünyayı keşfedecek.
GTA 6 KAÇ GB, NE KADAR YER KAPLAYACAK?
PlayStation'ın Türkiye destek sayfasında GTA 6 için 212 GB depolama alanı gerektiği bilgisi yer alıyor. Oyunu yüklemek isteyen kullanıcıların konsollarında yeterli boş alan bulunduğundan emin olması gerekiyor.
GTA 6'NIN FİYATI NE KADAR?
GTA 6'nın PlayStation Türkiye mağazasındaki standart sürümü 3.999 TL fiyat etiketiyle listeleniyor. Ultimate Edition için fiyat ve satın alma koşulları dijital mağazalarda ayrıca kontrol edilebiliyor.
Oyuncular, satın alma öncesinde PlayStation Store ve Microsoft Store üzerinden kendi hesap bölgelerine uygun sürümü inceleyebilecek.