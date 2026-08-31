Güneş panellerinin altındaki kuzular şaşırttı: Yüzde 38 daha az otla aynı kiloyu aldılar
Oregon'da güneş panellerinin altında otlayan kuzular, açık meradaki kuzulara göre yüzde 38 daha az ot bulunan merada olmalarına rağmen onlarla aynı kilo artışını gösterdi. İki yıl süren çalışma, gölgenin mera üzerindeki etkisini ortaya koydu.
Oregon State Üniversitesi Corvallis’teki araştırma çiftliğinde yan yana iki mera kurdu. Meralardan biri gökyüzüne tamamen açık bırakılırken, diğeri çalışan bir güneş paneli dizisinin sıraları altında oluşturuldu. Willamette Vadisi'nde bir bahar boyunca sütten kesilmiş Polypay kuzuları bu iki alanda otladı ve düzenli aralıklarla tartıldı. Paneller altındaki mera, açık meraya göre yüzde 38 daha az ot verdi. Yine de panel altındaki kuzular, yandaki açık meradaki kuzularla aynı kilo artışını gösterdi.
GÖLGEDE YETİŞEN OTUN BESİN DEĞERİ DAHA YÜKSEKTİ
Panellerin altında yetişen ot, açık meradaki ota göre daha azdı ancak besin değeri daha yüksekti. Daha az ışık alan bitkiler, kaba ve lifli yapısal maddeleri üretmek için daha az enerji kullandı. Bu nedenle gölgede yetişen ot daha yapraklı ve yumuşak kaldı. Çalışmada panel altındaki meradan elde edilen yemde daha fazla protein ve daha yüksek sindirilebilirlik tespit edildi.
Bu fark, daha düşük ot miktarını dengeledi. Araştırmacıların değerlendirmesine göre, güneş panellerinin altındaki merada daha düşük yem kütlesi, daha yüksek yem kalitesiyle telafi edildi ve sonuçta açık meradaki kuzularla benzer kuzu üretimi elde edildi.
Rakamlar da iki grup arasındaki farkın ne kadar küçük olduğunu gösterdi. 2019 baharında güneş panellerinin altındaki kuzular günde ortalama 120 gram kilo alırken, açık meradaki kuzuların günlük kilo artışı 119 gram oldu. 2020'de ise bu değerler sırasıyla 89 ve 92 gram olarak ölçüldü. Araştırmacılar, iki yılda da kuzuların büyümesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını belirledi.
KUZULAR GÜNÜNÜ PANEL GÖLGESİNE GÖRE DÜZENLEDİ
Güneş panellerinin sağladığı gölge, kuzuların sıcak havalardaki davranışlarını da etkiledi. Açık meradaki kuzular, sıcak dönemlerde panel gölgesinde bulunan kuzulara göre hayvan başına günde yaklaşık dörtte üç litre daha fazla su tüketti. Açık merada kalan kuzular serinlemek için daha fazla enerji harcarken, panel gölgesindeki kuzular bu enerjiyi büyümeye ayırabildi.
Araştırmacılar, kuzuların gün içindeki hareketlerini panel dizisinin oluşturduğu gölgeye göre düzenlediğini gözlemledi. Kuzular serin saatlerde açık alanlarda otlarken, sıcak saatlerde panellerin altına geçerek dinlendi ve geviş getirdi. Böylece güneş panelleri, merada hayvanların sıcak saatlerde yararlandığı bir gölgelik işlevi de gördü.
AYNI HEKTAR HEM HAYVANCILIK HEM GÜNEŞ ENERJİSİ İÇİN KULLANILDI
Hesaplamalarda da iki mera arasındaki fark oldukça küçüktü. Otlatmadan elde edilen gelir açık merada hektar başına yılda 1.046 dolar, panellerin altındaki merada ise 1.029 dolar olarak hesaplandı. Aradaki fark yüzde 2'nin altında kaldı.
Bu hesaplamaya güneş panellerinin elektrik üretiminden elde edilen gelir dahil edilmedi. Buna rağmen iki arazinin hayvancılıktan sağladığı gelir birbirine oldukça yakındı. Araştırmanın sonuçları, uygun koşullarda aynı arazinin hem hayvancılık hem de güneş enerjisi üretimi için kullanılabileceğini gösterdi.
YÜZDE 38'LİK YEM KAYBI HER YERDE AYNI DEĞİLDİ
Mera üretimindeki yüzde 38'lik düşüş, arazinin her noktasında aynı değildi. Panellerin doğrudan altında kalan ve sürekli tam gölgede bulunan bölümlerde ot üretimi daha düşük kaldı ve bitkilerin yerleşmesi daha zor oldu. Buna karşılık, panel sıraları arasındaki kısmen gölgeli alanlarda özellikle yazın sıcak dönemlerinde açık meradan daha fazla ot üretilebildi.
Bunun nedenlerinden biri, panellerin gölgesinin topraktaki nemi korumasıydı. Açık meranın kuruduğu dönemlerde, kısmen gölgeli alanlar nem avantajından yararlanarak daha fazla ot üretebildi. Aynı bölgede daha önce yapılan bir Oregon State Üniversitesi çalışması da sezonun ilerleyen dönemlerinde panellerin altındaki otların toprak neminden yararlandığını ortaya koymuştu.
Çalışmanın ortaya koyduğu tablo, panel gölgesinin mera üzerindeki etkisinin yalnızca ot miktarındaki düşüşten ibaret olmadığını gösterdi. Sürekli gölgede kalan bölümlerde üretim azalırken, kısmi gölge bazı dönemlerde toprağın nemini koruyarak ot üretimine katkı sağlayabildi.