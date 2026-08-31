Güneş panellerinin altındaki kuzular şaşırttı: Yüzde 38 daha az otla aynı kiloyu aldılar

GÖLGEDE YETİŞEN OTUN BESİN DEĞERİ DAHA YÜKSEKTİ

Panellerin altında yetişen ot, açık meradaki ota göre daha azdı ancak besin değeri daha yüksekti. Daha az ışık alan bitkiler, kaba ve lifli yapısal maddeleri üretmek için daha az enerji kullandı. Bu nedenle gölgede yetişen ot daha yapraklı ve yumuşak kaldı. Çalışmada panel altındaki meradan elde edilen yemde daha fazla protein ve daha yüksek sindirilebilirlik tespit edildi.

Bu fark, daha düşük ot miktarını dengeledi. Araştırmacıların değerlendirmesine göre, güneş panellerinin altındaki merada daha düşük yem kütlesi, daha yüksek yem kalitesiyle telafi edildi ve sonuçta açık meradaki kuzularla benzer kuzu üretimi elde edildi.

Rakamlar da iki grup arasındaki farkın ne kadar küçük olduğunu gösterdi. 2019 baharında güneş panellerinin altındaki kuzular günde ortalama 120 gram kilo alırken, açık meradaki kuzuların günlük kilo artışı 119 gram oldu. 2020'de ise bu değerler sırasıyla 89 ve 92 gram olarak ölçüldü. Araştırmacılar, iki yılda da kuzuların büyümesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını belirledi.