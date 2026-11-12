GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 12 KASIM 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Türkiye-Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Altın'dan Ankara'da 10 bin fidanlık hatıra ormanı

Ankara Nallıhan'da 10 hektarlık alanda oluşturulan "Türk Altın Hatıra Ormanı"nın açılışında konuşan Proje ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Fırat Serdar, "Başkentimiz Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, aktif madencilik faaliyetimizin bulunmadığı 10 hektarlık bir alanda, kızılçam ve selvi türlerinden... Daha Fazla Göster Ankara Nallıhan'da 10 hektarlık alanda oluşturulan "Türk Altın Hatıra Ormanı"nın açılışında konuşan Proje ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Fırat Serdar, "Başkentimiz Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, aktif madencilik faaliyetimizin bulunmadığı 10 hektarlık bir alanda, kızılçam ve selvi türlerinden oluşan 10.000 fidanı toprakla buluşturarak Türk Altın Hatıra Ormanı'nı oluşturuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki sürdürülebilir madencilik, yalnızca faaliyet gösterilen sahalarda değil, ülkemizin doğal varlıklarına ve gelecek nesillere yapılan katkılarla anlam kazanır. Bugün attığımız bu adımın, çevresel sorumluluğumuzun kalıcı bir simgesi olmasını diliyoruz" dedi Daha Az Göster