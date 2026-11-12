GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 12 KASIM 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Türkiye-Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Bugün futbol ve basketbolda birbirinden önemli karşılaşmalar sporseverlerle buluşacak. UEFA Uluslar Ligi'nde toplam 8 maç oynanacak. Günün merakla beklenen karşılaşması Türkiye-Belçika maçı olacak. EuroLeague'de ise 5 karşılaşma oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Türkiye-Belçika maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 Kasım 2026 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın bilgileri...
Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e ara verilirken gözler bugün oynanacak maçlara çevrildi. Bu kapsamda ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 12 Kasım 2026 maç programı belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçları bugün başlayacak. A Milli Futbol Takımı bugün İzmir’de Belçika ile karşı karşıya gelecekken, Avrupa'nın devleri de aynı gece sahaya çıkacak. Peki, Türkiye-Belçika maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte 12 Kasım 2026 bugünkü maçlar listesi ile karşılaşmaların başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri...
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım Perşembe günü (bu akşam) saat 20.00'de başlayacak.
İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Schärer yönetecek.
12 KASIM 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA'nın güncel fikstürüne göre 12 Kasım Perşembe günü Uluslar Ligi'nde sekiz karşılaşma oynanacak. Türkiye saatiyle günün maç programı şöyle:
20.00 | Türkiye - Belçika (ATV)
20.00 | Ermenistan - Kıbrıs
22.45 | İtalya - Fransa (A Spor)
22.45 | Çekya - İspanya (A Haber)
22.45 | İngiltere - Hırvatistan (A2)
22.45 | Arnavutluk - Finlandiya
22.45 | San Marino -Belarus
22.45 | Karadağ -Letonya
KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE MAÇLAR VAR
12 Kasım maç programında UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları da bulunuyor. Günün dikkat çeken mücadelesinde Barcelona ile Arsenal karşı karşıya gelecek.
Türkiye saatiyle maç programı şöyle:
20.45 | Barcelona - Arsenal
23.00 | Benfica - Austria Wien
EUROLEAGUE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
22.05 Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv (S Sport / S Sport Plus)
22.15 Olympiakos - Dubai Basketball (S Sport / S Sport Plus)
22.30 Valencia Basket - Bayern Münih (S Sport / S Sport Plus)
22.30 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas (S Sport Plus)
23.00 Real Madrid - Kızılyıldız (S Sport / S Sport Plus)