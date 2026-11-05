GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI 5 KASIM 2026: Bu akşam televizyonda neler var? Show TV, TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

Dilek Gül ile HT 360 - 3 Kasım 2026

ABD ara seçimleri sonuçları ve bu değişimlerin Türkiye üzerindeki etkilerini Dilek Gül ile HT 360 programında inceliyoruz. Kongre dengelerinin küresel siyasete yansımalarını öğrenin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonuçları, Temsilciler Meclisi'ndeki yeni sandalye dağılımı ile birlikte Wash... Daha Fazla Göster ABD ara seçimleri sonuçları ve bu değişimlerin Türkiye üzerindeki etkilerini Dilek Gül ile HT 360 programında inceliyoruz. Kongre dengelerinin küresel siyasete yansımalarını öğrenin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonuçları, Temsilciler Meclisi'ndeki yeni sandalye dağılımı ile birlikte Washington'daki güç dengelerini yeniden tanımlıyor. Programda, bu siyasi tablonun Türkiye'ye etkileri ve savunma sanayii süreçleri, özellikle F-35 konusu üzerinden detaylıca değerlendiriliyor. Ayrıca, seçimlerin İsrail hükümet kurma süreci üzerindeki olası yansımaları ve bölge politikalarına getireceği yeni dinamikler masaya yatırılıyor. Uzman konukların analizleriyle, ABD dış politikasının önümüzdeki dönemde izleyeceği rota hakkında net bir bakış açısı sunuluyor. Daha Az Göster