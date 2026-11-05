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        Haberler Bilgi GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI 5 KASIM 2026: Bu akşam televizyonda neler var? Show TV, TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI 5 KASIM 2026: Bu akşam televizyonda neler var? Show TV, TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        5 Kasım 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Haftanın dördüncü gününde diziler, yarışma programları ve sinema filmleri arasından seçim yapmak isteyenler, kanalların güncel yayın akışlarını araştırıyor. Özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak edilirken TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin yayın programları da gündeme geldi. Peki, bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? 5 Kasım Perşembe akşamı hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte kanal kanal, saat saat güncel TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        1

        Televizyon izleyicileri, 5 Kasım 2026 Perşembe günü ekrana gelecek dizi, yarışma ve sinema filmlerini araştırmaya başladı. Günün farklı saatlerinde yayınlanacak programların yanı sıra özellikle akşam kuşağında hangi yapımların yer alacağı merak ediliyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin günlük yayın listeleri, ekran karşısında vakit geçirmek isteyenlerin gündeminde bulunuyor. Peki, bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 5 Kasım Perşembe TV yayın akışı ve kanalların saat saat program listesi...

        2

        KANALLARIN 5 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Baba

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Maç Önü

        20.45 Trabzonspor - Freiburg | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları

        23.00 Celtic - Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Uzak Şehir

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Daha 17

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Güneşin Doğduğu Yer

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Güneşin Doğduğu Yer (Yeni Bölüm)

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        08.30 Cansu Canan ile Bugün

        10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir gün

        12.30 Halef

        15.00 Ömür Usta

        17.45 Kumbara

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        11.30 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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