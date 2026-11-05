GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI 5 KASIM 2026: Bu akşam televizyonda neler var? Show TV, TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi
5 Kasım 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Haftanın dördüncü gününde diziler, yarışma programları ve sinema filmleri arasından seçim yapmak isteyenler, kanalların güncel yayın akışlarını araştırıyor. Özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak edilirken TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin yayın programları da gündeme geldi. Peki, bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? 5 Kasım Perşembe akşamı hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte kanal kanal, saat saat güncel TV yayın akışı...
Televizyon izleyicileri, 5 Kasım 2026 Perşembe günü ekrana gelecek dizi, yarışma ve sinema filmlerini araştırmaya başladı. Günün farklı saatlerinde yayınlanacak programların yanı sıra özellikle akşam kuşağında hangi yapımların yer alacağı merak ediliyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin günlük yayın listeleri, ekran karşısında vakit geçirmek isteyenlerin gündeminde bulunuyor. Peki, bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 5 Kasım Perşembe TV yayın akışı ve kanalların saat saat program listesi...
KANALLARIN 5 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.45 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Maç Önü
20.45 Trabzonspor - Freiburg | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları
23.00 Celtic - Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Daha 17
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Güneşin Doğduğu Yer (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir gün
12.30 Halef
15.00 Ömür Usta
17.45 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)