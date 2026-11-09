Hâkimlik ve Savcılık Sınavı ne zaman? 2026 Adalet Bakanlığı Hâkimlik ve Savcılık Sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrası 2026 Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı sınavı yapılacak. Geçtiğimiz yıllardaki takvimler incelendiğinde Adalet Bakanlığı sınav oturumlarının Aralık ayında yapılmıştı. Peki 2026 Adalet Bakanlığı Hâkimlik ve Savcılık Sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
Hakimlik ve Savcılık sınav tarihi araştırılıyor. Sınav takvimi, başvuru şartları ve kılavuz detayları ÖSYM tarafından açıklanır açıklanmaz resmi başvuru süreci başlıyor. Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kadrolar kapsamında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav; Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı, Adli Yargı-Avukat Hâkim ve Savcı Yardımcılığı ile İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı olmak üzere farklı alanlarda düzenlenmektedir. Peki Hâkimlik ve Savcılık Sınavı ne zaman?
HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?
Hâkimlik ve Savcılık Sınav tarihi henüz belli olmadı. Geçen yıl 2025 yılı Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı, ÖSYM tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde 4 oturum halinde gerçekleşti.
Bu sene de aralık ayı içerisinde Hâkimlik ve Savcılık Sınavı’nın yapılması bekleniyor.
HÂKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?
Hâkimlik ve Savcılık Sınavı, hukuk alanında kariyer yapmak ve adalet sisteminde hâkim veya savcı olarak görev almak isteyen adayların katıldığı mesleğe giriş sınavıdır. Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kadrolar kapsamında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav; Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı, Adli Yargı-Avukat Hâkim ve Savcı Yardımcılığı ile İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı olmak üzere farklı alanlarda düzenlenmektedir. Sınava, genel olarak Türk vatandaşı olan, gerekli yaş şartını taşıyan ve hukuk fakültesinden mezun adaylar katılabilmektedir.