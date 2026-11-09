Hâkimlik ve Savcılık Sınavı ne zaman? 2026 Adalet Bakanlığı Hâkimlik ve Savcılık Sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?

Hâkimlik ve Savcılık Sınav tarihi henüz belli olmadı. Geçen yıl 2025 yılı Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı, ÖSYM tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde 4 oturum halinde gerçekleşti.

Bu sene de aralık ayı içerisinde Hâkimlik ve Savcılık Sınavı’nın yapılması bekleniyor.