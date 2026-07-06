HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hadi Be Oğlum, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamış bir balıkçı olan Ali'nin duygu dolu hikâyesini anlatıyor. Ali'nin hayattaki en büyük dayanağı oğlu Efe'dir. Ancak Efe, diğer çocuklardan farklı olarak iletişim kurmakta zorlanan ve çevresindeki seslere beklenen şekilde tepki veremeyen bir çocuktur.

Ali, oğluyla güçlü bir bağ kurabilmek için büyük çaba gösterirken zaman zaman kendisini yalnız hisseder. Onun en büyük hayali ise Efe'nin kendisini anladığını hissedebilmektir. Geçmişin acılarıyla da mücadele eden Ali'nin oğluna duyduğu koşulsuz sevgi, hem kendi hayatını hem de Efe'nin geleceğini derinden etkiler.