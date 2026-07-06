Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Hadi Be Oğlum filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hadi Be Oğlum ne zaman çekildi?

        Hadi Be Oğlum filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hadi Be Oğlum ne zaman çekildi?

        Hadi Be Oğlum filmi televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Hadi Be Oğlum filminin konusu ve oyuncu kadrosu yeniden merak konusu oldu. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı film, baba ile oğul arasındaki dokunaklı bağı etkileyici bir hikâyeyle beyaz perdeye taşıyor. Filmin yönetmenliğini Bora Egemen üstlenirken oyuncu kadrosunda deneyimli ve başarılı isimler yer alıyor. Peki, Hadi Be Oğlum filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte Hadi Be Oğlum filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 18:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Hadi Be Oğlum, duygusal hikâyesiyle sinemaseverlerin hafızasında yer edinen yapımlar arasında bulunuyor. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Ali karakteri ile küçük oğlu Efe'nin yaşam mücadelesi filmin merkezinde yer alıyor. Güçlü oyunculuk performansları ve etkileyici senaryosuyla dikkat çeken yapım, televizyon yayınlarıyla yeniden gündeme geliyor. Peki, Hadi Be Oğlum filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte merak edilen tüm detaylar...

        2

        HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Hadi Be Oğlum, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamış bir balıkçı olan Ali'nin duygu dolu hikâyesini anlatıyor. Ali'nin hayattaki en büyük dayanağı oğlu Efe'dir. Ancak Efe, diğer çocuklardan farklı olarak iletişim kurmakta zorlanan ve çevresindeki seslere beklenen şekilde tepki veremeyen bir çocuktur.

        Ali, oğluyla güçlü bir bağ kurabilmek için büyük çaba gösterirken zaman zaman kendisini yalnız hisseder. Onun en büyük hayali ise Efe'nin kendisini anladığını hissedebilmektir. Geçmişin acılarıyla da mücadele eden Ali'nin oğluna duyduğu koşulsuz sevgi, hem kendi hayatını hem de Efe'nin geleceğini derinden etkiler.

        3

        HADİ BE OĞLUM OYUNCULARI KİMLER?

        Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Kıvanç Tatlıtuğ – Ali

        Alihan Türkdemir – Efe

        Büşra Develi – Leyla

        Yücel Erten – Ali'nin babası

        4

        HADİ BE OĞLUM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Yönetmenliğini Bora Egemen'in üstlendiği Hadi Be Oğlum, 2017 yılında çekildi. Film, 16 Şubat 2018 tarihinde vizyona girerek seyirciyle buluştu.

        5

        HADİ BE OĞLUM NEREDE ÇEKİLDİ?

        Hadi Be Oğlum filminin çekimleri ağırlıklı olarak Muğla'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçelerinde gerçekleştirildi. Özellikle deniz ve kıyı yaşamını yansıtan sahneler, Ege Bölgesi'nin farklı noktalarında çekildi. Filmin doğal atmosferi ve sahil manzaraları, hikâyenin duygusal yapısını güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti

         Sivasta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu