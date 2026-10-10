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        Haberler Bilgi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 10 EKİM 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 10 EKİM 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında yaşanan değişimler, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü de ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, altının seyrini belirleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor. Hafta sonuna girilirken altın almayı ya da elindeki altını bozdurmayı düşünen vatandaşlar, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel alış ve satış fiyatlarına odaklandı. Peki, bugün altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram altın, çeyrek altın ve ons altın kaç lira oldu? İşte 10 Ekim 2026 Cumartesi gününe ait güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 17:28 Güncelleme:
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        1

        10 Ekim 2026 Cumartesi günü altın piyasasındaki son durum, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haftanın son işlem günlerinin ardından gözler, altın türlerinin güncel alış ve satış rakamlarına çevrildi. Küresel ekonomideki gelişmeler, döviz kurlarının seyri ve piyasalardaki beklentiler altın fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olurken, özellikle gram ve çeyrek altının ne kadar olduğu araştırılıyor. Düğün hazırlığı yapanlardan birikimlerini korumak isteyenlere kadar pek çok kişi fiyatlardaki son değişimleri takip ediyor. Peki, hafta sonu altın fiyatları ne durumda? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte 10 Ekim 2026 Cumartesi güncel altın fiyatları ve merak edilen alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.643,95

        Satış: 6.644,78

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.191,58

        Satış: 4.196,91

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.630,32

        Satış: 10.864,21

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.521,30

        Satış: 43.323,95

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.206,00

        Satış: 43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.194,21

        Satış: 21.728,42

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.521,30

        Satış: 43.323,95

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.621,49

        Satış: 44.721,47

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.632,34

        Satış: 4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.046,80

        Satış: 6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.217,00

        Satış: 108.877,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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