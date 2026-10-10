HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 10 EKİM 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

10 Ekim 2026 Cumartesi günü altın piyasasındaki son durum, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haftanın son işlem günlerinin ardından gözler, altın türlerinin güncel alış ve satış rakamlarına çevrildi. Küresel ekonomideki gelişmeler, döviz kurlarının seyri ve piyasalardaki beklentiler altın fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olurken, özellikle gram ve çeyrek altının ne kadar olduğu araştırılıyor. Düğün hazırlığı yapanlardan birikimlerini korumak isteyenlere kadar pek çok kişi fiyatlardaki son değişimleri takip ediyor. Peki, hafta sonu altın fiyatları ne durumda? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte 10 Ekim 2026 Cumartesi güncel altın fiyatları ve merak edilen alış-satış rakamları…