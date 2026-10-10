HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 10 EKİM 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü de ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, altının seyrini belirleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor. Hafta sonuna girilirken altın almayı ya da elindeki altını bozdurmayı düşünen vatandaşlar, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel alış ve satış fiyatlarına odaklandı. Peki, bugün altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram altın, çeyrek altın ve ons altın kaç lira oldu? İşte 10 Ekim 2026 Cumartesi gününe ait güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum…
10 Ekim 2026 Cumartesi günü altın piyasasındaki son durum, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haftanın son işlem günlerinin ardından gözler, altın türlerinin güncel alış ve satış rakamlarına çevrildi. Küresel ekonomideki gelişmeler, döviz kurlarının seyri ve piyasalardaki beklentiler altın fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olurken, özellikle gram ve çeyrek altının ne kadar olduğu araştırılıyor. Düğün hazırlığı yapanlardan birikimlerini korumak isteyenlere kadar pek çok kişi fiyatlardaki son değişimleri takip ediyor. Peki, hafta sonu altın fiyatları ne durumda? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte 10 Ekim 2026 Cumartesi güncel altın fiyatları ve merak edilen alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.643,95
Satış: 6.644,78
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.191,58
Satış: 4.196,91
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.630,32
Satış: 10.864,21
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.521,30
Satış: 43.323,95
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.194,21
Satış: 21.728,42
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.521,30
Satış: 43.323,95
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.621,49
Satış: 44.721,47
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.217,00
Satış: 108.877,00