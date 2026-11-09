HAFTANIN İLK KAZANANI BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, hangi gelin kazandı? 9 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan tablosu

Sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da 9 Kasım 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk puan mücadelesi yaşandı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayıp kayınvalidelerin beğenisini kazanmak için tezgah başına geçti. Gelinlerin hazırladığı tabaklar tek tek değerlendirilirken, yapılan tadımların ardından verilen puanlar haftanın ilk günündeki sıralamayı belirledi. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler ise günün kazananını ve çeyrek altının sahibini öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Peki, 9 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta'da birinci kim oldu, hangi yarışmacı en fazla puanı aldı? İşte pazartesi gününün puan tablosu, gelinlerin aldığı puanlar ve günün kazananına ilişkin ayrıntılar…