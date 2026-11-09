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        Haberler Bilgi HAFTANIN İLK KAZANANI BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, hangi gelin kazandı? 9 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan tablosu

        HAFTANIN İLK KAZANANI BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, hangi gelin kazandı? 9 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan tablosu

        Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni haftanın ilk gününde rekabet yeniden kızıştı. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü ekrana gelen bölümde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Günün belirlenen konseptine uygun yemekler hazırlayan gelinler, hem lezzetleri hem de sunumlarıyla rakiplerinin önüne geçmeye çalıştı. Kayınvalidelerin yemekleri tatmasının ardından verilen puanlar, haftanın ilk sıralamasını ortaya çıkardı. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, hangi gelin en yüksek puanı topladı? 9 Kasım Pazartesi günü çeyrek altını kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta'nın güncel puan durumu ve günün sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 16:24 Güncelleme:
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        Sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da 9 Kasım 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk puan mücadelesi yaşandı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayıp kayınvalidelerin beğenisini kazanmak için tezgah başına geçti. Gelinlerin hazırladığı tabaklar tek tek değerlendirilirken, yapılan tadımların ardından verilen puanlar haftanın ilk günündeki sıralamayı belirledi. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler ise günün kazananını ve çeyrek altının sahibini öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Peki, 9 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta'da birinci kim oldu, hangi yarışmacı en fazla puanı aldı? İşte pazartesi gününün puan tablosu, gelinlerin aldığı puanlar ve günün kazananına ilişkin ayrıntılar…

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA 9 KASIM 2026 PUAN DURUMU

        Tuğba: 18 puan

        Sevim: 15 puan

        Yeşim: 11 puan

        Cemile: 8 puan

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