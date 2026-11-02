Harry Potter dizisi ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanacak? Harry Potter dizisi yayın tarihi ve oyuncuları!

HARRY POTTER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yeni Harry Potter dizisinde başrol karakterlerini canlandıracak isimler belli oldu. Harry Potter karakterine Dominic McLaughlin, Hermione Granger'a Arabella Stanton, Ron Weasley'e ise Alastair Stout hayat verecek.

Yeni dizide yer alacak diğer önemli oyuncular ve karakterleri ise şöyle:

Oyuncu Karakter John Lithgow Albus Dumbledore Janet McTeer Minerva McGonagall Paapa Essiedu Severus Snape Nick Frost Rubeus Hagrid Lox Pratt Draco Malfoy Rory Wilmot Neville Longbottom Warwick Davis Filius Flitwick

HARRY POTTER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Harry Potter dizisinin ilk sezonu, ailesini küçük yaşta kaybeden ve teyzesi Petunia Dursley'in yanında büyüyen Harry'nin hikayesini anlatacak. On birinci yaş gününde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulundan gelen mektupla hayatı değişen Harry, daha önce varlığından haberdar olmadığı büyülü bir dünyayla tanışacak.

Hogwarts'ta Hermione Granger ve Ron Weasley ile arkadaşlık kuran Harry, geçmişiyle bağlantılı karanlık sırlarla yüzleşmek zorunda kalacak. İlk sezon, kitap serisinin başlangıcındaki olaylara odaklanacak.

HARRY POTTER DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Yeni Harry Potter dizisinin senaristliğini ve yürütücü yapımcılığını Francesca Gardiner üstleniyor. Mark Mylod ise dizinin birden fazla bölümünü yönetecek ve yürütücü yapımcı olarak görev yapacak.

J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts ve David Heyman da yapımın yürütücü yapımcıları arasında bulunuyor. Dizinin müziklerinde ise ünlü besteci Hans Zimmer ve Bleeding Fingers Music ekibi görev alıyor.

HARRY POTTER DİZİSİNDE ESKİ OYUNCULAR YER ALACAK MI?

Harry Potter'ın yeni televizyon uyarlamasında ana karakterler tamamen yeni oyuncular tarafından canlandırılacak. Film serisinde Harry Potter rolünü üstlenen Daniel Radcliffe'in yerine Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı canlandıran Emma Watson'ın yerine Arabella Stanton ve Ron Weasley'i canlandıran Rupert Grint'in yerine Alastair Stout geçecek.

Bununla birlikte film serisinde Profesör Filius Flitwick karakterini canlandıran Warwick Davis, yeni dizide de aynı rolle izleyici karşısına çıkacak.