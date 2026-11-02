Harry Potter dizisi ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanacak? Harry Potter dizisi yayın tarihi ve oyuncuları!
Harry Potter hayranlarının uzun süredir beklediği yeni diziden heyecanlandıran haber geldi. J.K. Rowling'in dünyaca ünlü kitap serisinden yeniden uyarlanan Harry Potter dizisinin yayın tarihi netleşirken ilk sezonun bölüm sayısı ve oyuncu kadrosu da belli oldu. Hogwarts'ın büyülü dünyasını yeniden ekranlara taşıyacak yapımda Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley karakterlerine yeni oyuncular hayat verecek. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman başlayacak, hangi platformda yayınlanacak? Harry Potter dizisi kaç bölüm olacak, oyuncuları kimler? İşte merak edilen ayrıntılar…
Dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan Harry Potter serisi, bu kez televizyon dizisi olarak izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Harry Potter dizisinin yayın tarihi netleşti. İlk sezonunda Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabının hikayesini anlatacak yapımın oyuncu kadrosu, bölüm sayısı ve yayın platformu da belli oldu. Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint'in canlandırdığı karakterleri yeni isimler devralırken Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu da yeniden ekranlara taşınacak. Peki, 2026 Harry Potter dizisi ne zaman başlayacak, hangi platformda yayınlanacak? Yeni Harry Potter kim olacak? İşte Harry Potter dizisine ilişkin merak edilenler…
HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Harry Potter dizisi, 25 Aralık 2026 Cuma günü yayın hayatına başlayacak.
Başlangıçta 2027 yılında yayınlanması planlanan dizi için takvim, Mart 2026'da paylaşılan ilk fragmanla birlikte değişti. Böylece Harry Potter hayranları, yeni uyarlamayla 2026 yılının Noel gününde buluşacak.
HARRY POTTER DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?
Harry Potter dizisi, HBO'da yayınlanacak. Türkiye'deki izleyiciler, diziyi HBO Max üzerinden takip edebilecek. Platformun Türkiye sayfasında Harry Potter ve Felsefe Taşı, Aralık 2026 için listeleniyor.
Dizinin Türkiye'deki yayın saati konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle platformun yayın takviminin takip edilmesi gerekiyor.
HARRY POTTER DİZİSİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?
Harry Potter dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. İlk sezon, J.K. Rowling'in serisinin başlangıç kitabı olan Harry Potter and the Philosopher's Stone (Harry Potter ve Felsefe Taşı) eserini konu alacak.
Dizi, Harry Potter'ın Hogwarts'a kabul edilmesiyle başlayan macerasını, yeni oyuncular ve televizyon formatına uygun bir anlatımla izleyicilere sunacak.
Yapım, yedi Harry Potter kitabının tamamını kapsayan ve on yıla yayılması planlanan uzun soluklu bir proje olarak hazırlandı.
HARRY POTTER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Yeni Harry Potter dizisinde başrol karakterlerini canlandıracak isimler belli oldu. Harry Potter karakterine Dominic McLaughlin, Hermione Granger'a Arabella Stanton, Ron Weasley'e ise Alastair Stout hayat verecek.
Yeni dizide yer alacak diğer önemli oyuncular ve karakterleri ise şöyle:
HARRY POTTER DİZİSİNİN KONUSU NE?
Harry Potter dizisinin ilk sezonu, ailesini küçük yaşta kaybeden ve teyzesi Petunia Dursley'in yanında büyüyen Harry'nin hikayesini anlatacak. On birinci yaş gününde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulundan gelen mektupla hayatı değişen Harry, daha önce varlığından haberdar olmadığı büyülü bir dünyayla tanışacak.
Hogwarts'ta Hermione Granger ve Ron Weasley ile arkadaşlık kuran Harry, geçmişiyle bağlantılı karanlık sırlarla yüzleşmek zorunda kalacak. İlk sezon, kitap serisinin başlangıcındaki olaylara odaklanacak.
HARRY POTTER DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?
Yeni Harry Potter dizisinin senaristliğini ve yürütücü yapımcılığını Francesca Gardiner üstleniyor. Mark Mylod ise dizinin birden fazla bölümünü yönetecek ve yürütücü yapımcı olarak görev yapacak.
J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts ve David Heyman da yapımın yürütücü yapımcıları arasında bulunuyor. Dizinin müziklerinde ise ünlü besteci Hans Zimmer ve Bleeding Fingers Music ekibi görev alıyor.
HARRY POTTER DİZİSİNDE ESKİ OYUNCULAR YER ALACAK MI?
Harry Potter'ın yeni televizyon uyarlamasında ana karakterler tamamen yeni oyuncular tarafından canlandırılacak. Film serisinde Harry Potter rolünü üstlenen Daniel Radcliffe'in yerine Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı canlandıran Emma Watson'ın yerine Arabella Stanton ve Ron Weasley'i canlandıran Rupert Grint'in yerine Alastair Stout geçecek.
Bununla birlikte film serisinde Profesör Filius Flitwick karakterini canlandıran Warwick Davis, yeni dizide de aynı rolle izleyici karşısına çıkacak.