HAYSİYET DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU: Haysiyet dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?
Kanal D'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Haysiyet, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle izleyicilerin merak ettiği yapımlar arasında bulunuyor. Başrollerini Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün paylaştığı dizi, bu akşam ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor. Yayın öncesinde dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Haysiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler, dizi nerede çekiliyor? İşte Kanal D'nin yeni yapımı Haysiyet dizisi hakkında merak edilen tüm bilgiler...
Kanal D’nin yeni sezon yapımlarından Haysiyet, dikkat çeken hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin merak ettiği diziler arasında yer alıyor. Başrollerinde Doğukan Güngör ve Merih Öztürk’ün bulunduğu yapım, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor. Dizinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte Haysiyet’in konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılmaya başladı. Peki, Haysiyet dizisinin hikayesi ne, kadrosunda hangi isimler bulunuyor, çekimler nerede yapılıyor? İşte Kanal D’nin yeni dizisiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...
HAYSİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Haysiyet, birbirine taban tabana zıt iki ailenin yaşam biçimleri, değerleri ve doğruları üzerinden yaşadığı çatışmayı; bu çatışmanın tam ortasında filizlenen imkansız bir aşkı ve kendi doğrularını korumaya çalışırken haysiyetleriyle sınanan iki ailenin hikâyesini anlatan güçlü bir aile dramıdır.
HAYSİYET DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkun Can İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk
HAYSİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet’in çekimleri İstanbul’un tarihi ve renkli bölgelerinden biri olan Balat’ta gerçekleştiriliyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu yapımda, Balat’ın kendine özgü sokakları, mahalle kültürü ve tarihi dokusu hikâyenin atmosferine önemli bir katkı sağlıyor.
Dizinin sahneleri, İstanbul’un farklı noktalarında yer alan Balat çevresindeki çeşitli mekanlarda çekilirken, semtin karakteristik yapısı da ekranlara yansıtılıyor.
HAYSİYET DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Geçimini nakliyecilikle sağlayan Karlıova ailesinin yolu, güçlü ve varlıklı Tarmanlar ile kesişir. Karlıova Ailesi'nin en küçüğü Mehmet'le, Tarmanların biricik kızı Simay'ın aşkı, iki aileyi gurur, sınıf farkı ve haysiyet üzerinden sert bir çatışmanın içine sürükler.
Mehmet ve Simay'ın, birbirlerinin kim olduğunu bilmeden başlayan yakınlıkları, kısa sürede sadece ikisinin değil, ailelerinin de hayatını değiştirecek güçlü bir aşka dönüşür.
Haluk Tarman kızını Mehmet'ten uzak tutmak için harekete geçerken, Mehmet de babası Sadık Karlıova'nın ondan beklediği hayatla kendi istediği arasında sıkışır. Ailelerin beklentileri, saklanan gerçekler ve geçmişten gelen hesaplar, genç aşıkların arasındaki bağı daha en başından sınamaya başlar.
Mehmet ile Simay, kendileri için çizilmiş hayatlara mı boyun eğecek, yoksa bütün engellere rağmen birbirlerinin yanında mı duracaktır?