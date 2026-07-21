HUKUK TABAN PUANLARI 2026 | YKS hukuk bölümü , güncel sıralama, kontenjan ve başarı puanları
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından hukuk fakültesinde eğitim almak isteyen adaylar için tercih süreci heyecanı başladı. Üniversitelerin hukuk bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri, tercih döneminde adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2026 YKS tercihleri öncesinde hukuk bölümüyle ilgili merak edilen tüm detaylar belli oldukça adaylar için yol gösterici olacak. İşte, YKS hukuk bölümü , güncel sıralama, kontenjan ve başarı puanları...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından hukuk fakültesinde eğitim almak isteyen adaylar için tercih süreci heyecanı başladı. Üniversitelerin hukuk bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri, tercih döneminde adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2026 YKS tercihleri öncesinde hukuk bölümüyle ilgili merak edilen tüm detaylar belli oldukça adaylar için yol gösterici olacak. İşte, YKS hukuk bölümü , güncel sıralama, kontenjan ve başarı puanları...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adayların tercih süreci de başlamış olacak. Üniversite hayali kuran öğrenciler, tercih işlemlerini 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirebilecek.
YÖK ATLAS HUKUK TABAN PUANLARI 2026
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Burslu) – İstanbul: 510.78390
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Burslu) – Ankara: 504.01538
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İstanbul: 502.12814
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Burslu) – Ankara: 494.12368
Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İstanbul: 474.75723
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Ankara: 461.84071
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Ankara: 454.97500
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İstanbul: 451.25171
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İstanbul: 441.65159
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İzmir: 430.22295
Not: Hukuk fakültesi tercihleri yapılırken adayların taban puanların yanı sıra başarı sıralaması, kontenjan durumu ve üniversitelerin geçmiş yıllardaki yerleştirme verilerini de değerlendirmesi önem taşıyor.