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        Haberler Bilgi Gündem HUKUK TABAN PUANLARI 2026 | YKS hukuk bölümü , güncel sıralama, kontenjan ve başarı puanları

        HUKUK TABAN PUANLARI 2026 | YKS hukuk bölümü , güncel sıralama, kontenjan ve başarı puanları

        YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından hukuk fakültesinde eğitim almak isteyen adaylar için tercih süreci heyecanı başladı. Üniversitelerin hukuk bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri, tercih döneminde adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2026 YKS tercihleri öncesinde hukuk bölümüyle ilgili merak edilen tüm detaylar belli oldukça adaylar için yol gösterici olacak. İşte, YKS hukuk bölümü , güncel sıralama, kontenjan ve başarı puanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 13:04 Güncelleme:
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        YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından hukuk fakültesinde eğitim almak isteyen adaylar için tercih süreci heyecanı başladı. Üniversitelerin hukuk bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri, tercih döneminde adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2026 YKS tercihleri öncesinde hukuk bölümüyle ilgili merak edilen tüm detaylar belli oldukça adaylar için yol gösterici olacak. İşte, YKS hukuk bölümü , güncel sıralama, kontenjan ve başarı puanları...

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        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adayların tercih süreci de başlamış olacak. Üniversite hayali kuran öğrenciler, tercih işlemlerini 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirebilecek.

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        YÖK ATLAS HUKUK TABAN PUANLARI 2026

        Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Burslu) – İstanbul: 510.78390

        İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Burslu) – Ankara: 504.01538

        Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İstanbul: 502.12814

        TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Burslu) – Ankara: 494.12368

        Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İstanbul: 474.75723

        Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Ankara: 461.84071

        Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Ankara: 454.97500

        İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İstanbul: 451.25171

        Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İstanbul: 441.65159

        Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İzmir: 430.22295

        Not: Hukuk fakültesi tercihleri yapılırken adayların taban puanların yanı sıra başarı sıralaması, kontenjan durumu ve üniversitelerin geçmiş yıllardaki yerleştirme verilerini de değerlendirmesi önem taşıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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