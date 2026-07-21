HUKUK TABAN PUANLARI 2026 | YKS hukuk bölümü , güncel sıralama, kontenjan ve başarı puanları

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından hukuk fakültesinde eğitim almak isteyen adaylar için tercih süreci heyecanı başladı. Üniversitelerin hukuk bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri, tercih döneminde adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2026 YKS tercihleri öncesinde hukuk bölümüyle ilgili merak edilen tüm detaylar belli oldukça adaylar için yol gösterici olacak. İşte, YKS hukuk bölümü , güncel sıralama, kontenjan ve başarı puanları...