Cem Dizdar'dan çarpıcı Celtic - Beşiktaş yorumu!

Cem Dizdar, Celtic - Beşiktaş karşılaşmasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Beşiktaş'ın savunma zaaflarına dikkat çeken Dizdar, sorunun yalnızca stoperlerden kaynaklanmadığını, takımın alan kontrolünde ve savunma organizasyonunda ciddi problemler yaşadığını vurguladı. Öte yandan Beşiktaş'ın hücumu ... Daha Fazla Göster Cem Dizdar, Celtic - Beşiktaş karşılaşmasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Beşiktaş'ın savunma zaaflarına dikkat çeken Dizdar, sorunun yalnızca stoperlerden kaynaklanmadığını, takımın alan kontrolünde ve savunma organizasyonunda ciddi problemler yaşadığını vurguladı. Öte yandan Beşiktaş'ın hücumu önceleyen, ofansif planını sahaya yansıtmaya çalışan ve bu anlayışta ısrar eden oyununa da dikkat çekti. Daha Az Göster