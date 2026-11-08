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        Haberler Bilgi İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı 8 Kasım 2026: Yağış sonrası İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, en düşük ve yüksek doluluk hangi barajda?

        İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı 8 Kasım 2026: Yağış sonrası İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, en düşük ve yüksek doluluk hangi barajda?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Kasım 2026 tarihli baraj doluluk oranı verisini duyurdu. Sağanak yağışlar ve kar suları barajlardaki su seviyesi yükseltirken yaz aylarında kurak geçen mevsim barajdaki su oranını düşürüyor. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı, son 10 yılın aynı dönemine göre en yüksek seviyeyi görerek yüzde 61,5'e çıktığı gözlemleniyor. Peki, 8 Kasım 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, en yüksek ve düşük baraj hangisi oldu? İşte, güncel baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 18:20 Güncelleme:
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        İstanbul baraj doluluk oranı güncel verilerle açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, ekim ayında etkisini artırıp sonraki günlerde devam eden yağışlar barajlarda su seviyesini artırdı. Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 985,54 kilogram olarak aynı tarihteki son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, 8 Kasım bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre,  8 Kasım Pazar günü baraj doluluk oranı yüzde 61,96 oldu.

        8 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI ŞÖYLE:

        Ömerli Barajı: 83,2

        Darlık Barajı: 95,08

        Elmalı Barajı: 69,67

        Terkos Barajı: 51,64

        Alibey Barajı: 80,08

        Büyükçekmece Barajı: 40,83

        Sazlıdere Barajı: 42,47

        Istrancalar Barajı: 89,77

        Kazandere Barajı: 12,2

        Pabuçdere Barajı: 7,89

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        İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI DİKKAT ÇEKİYOR! EN YÜKSEK DARLIK, EN DÜŞÜK PABUÇDERE

        İstanbul'daki barajların doluluk oranlarına ilişkin paylaşılan veriler, barajlar arasındaki dikkat çekici farkı ortaya koydu.

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        Verilere göre doluluk oranı en yüksek baraj yüzde 95,08 ile Darlık Barajı olurken, en düşük oran yüzde 7,89 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi.

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