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        Haberler Bilgi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bu kış İstanbul'a kar yağacak mı?

        İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bu kış İstanbul'a kar yağacak mı?

        İstanbul'da hava sıcaklıklarının 7 derece birden düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini artırdı. Türkiye genelinde hissedilen sıcaklık düşüşünde kuzey yönlü soğuk hava akımının etkili olduğu belirtilirken, Megakentte kar yağışı beklentisi de gündeme geldi. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'da ilk karın ne zaman yağacağı ve hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceği araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 14:24 Güncelleme:
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        1

        İstanbul'da kasım ayıyla birlikte soğuk hava etkisini artırırken ilk karın ne zaman yağacağı araştırılmaya başlandı. Hava sıcaklıklarının 11-12 derece seviyelerine kadar gerilemesi beklenen kentte, yağışlı hava sistemlerinin etkisiyle kış koşullarının daha belirgin hale gelmesi öngörülüyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar…

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        İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

        İstanbul'da bu kış kar yağışı görülmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlerde Megakentte kar yağışının ocak ayında başlaması ve 1-2 gün etkili olması öngörülüyor. Kış mevsiminin ilerleyen dönemlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağışı ihtimali de artıyor.

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        İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İstanbul'da kar yağışı için henüz kesin bir tarih bulunmuyor. Kasım ayının ilk günlerinde yağmur ve soğuk hava etkili olurken, kar yağışına ilişkin beklentiler kış mevsiminin ilerleyen dönemlerine yöneliyor.

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        İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIKLARI KAÇ DERECE OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 9 Kasım tarihli tahminine göre İstanbul'da 10 Kasım Salı günü sağanak yağış bekleniyor. Kentte sıcaklıkların 7-12 derece arasında seyretmesi, 11 Kasım Çarşamba günü ise yağışın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların yükselerek 19-21 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

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        TÜRKİYE'DE KIŞ MEVSİMİ NASIL GEÇECEK?

        Türkiye genelinde yağışlı hava sisteminin Marmara Bölgesi'ne ulaşması ve ardından kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Kış mevsiminde yağış ve sıcaklıkların nasıl seyredeceği ise önümüzdeki dönemde yayımlanacak meteorolojik tahminlerle netleşecek.

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