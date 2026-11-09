İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bu kış İstanbul'a kar yağacak mı?

TÜRKİYE'DE KIŞ MEVSİMİ NASIL GEÇECEK?

Türkiye genelinde yağışlı hava sisteminin Marmara Bölgesi'ne ulaşması ve ardından kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Kış mevsiminde yağış ve sıcaklıkların nasıl seyredeceği ise önümüzdeki dönemde yayımlanacak meteorolojik tahminlerle netleşecek.