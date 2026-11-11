İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Kasım son dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesi

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, gün içerisinde hissedilen olası sarsıntıların ardından deprem haberlerini araştırıyor. 11 Kasım Çarşamba günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi kayıtlarına yansıdı. İstanbul'da ise akşam saatleri itibarıyla hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi bilgiler için resmî kurumların güncel verileri önem taşıyor. Peki, bugün İstanbul'da deprem oldu mu, Türkiye'de en son nerede sarsıntı kaydedildi? İşte merak edilen son dakika deprem bilgileri...