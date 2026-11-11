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        Haberler Bilgi İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Kasım son dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Kasım son dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        İstanbul'da deprem olup olmadığına ilişkin araştırmalar 11 Kasım 2026 Çarşamba akşamı da gündemdeki yerini koruyor. Sarsıntı hissettiğini düşünen vatandaşlar, depremin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerini takip ediyor. Özellikle İstanbul ve Marmara Denizi çevresindeki sismik hareketlilik yakından izleniyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde kaydedilen küçük ölçekli depremler ise son depremler listelerinde yer almaya devam ediyor. Peki, 11 Kasım 2026 İstanbul'da deprem mi oldu, az önce nerede ve kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 21:51 Güncelleme:
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        İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, gün içerisinde hissedilen olası sarsıntıların ardından deprem haberlerini araştırıyor. 11 Kasım Çarşamba günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi kayıtlarına yansıdı. İstanbul'da ise akşam saatleri itibarıyla hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi bilgiler için resmî kurumların güncel verileri önem taşıyor. Peki, bugün İstanbul'da deprem oldu mu, Türkiye'de en son nerede sarsıntı kaydedildi? İşte merak edilen son dakika deprem bilgileri...

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        İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ve büyüklüğü henüz bilinmiyor. Ayrıntılar geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

        İstanbul'da deprem olduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımları veya kişisel sarsıntı bildirimleri tek başına depremin gerçekleştiğini doğrulamıyor. Kesin bilgi için resmî deprem kayıtlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

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        11 KASIM 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        AFAD tarafından paylaşılan deprem kayıtlarında 11 Kasım günü Türkiye'nin farklı noktalarında küçük ölçekli sarsıntılar yer aldı. Günün erken saatlerinde kaydedilen depremler arasında Manisa, Adana, Muğla, Erzurum, Kahramanmaraş ve Malatya çevresindeki hareketlilik dikkat çekti.

        AFAD'ın son depremler ekranında sarsıntıların meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler bulunuyor.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi de Türkiye ve yakın çevresindeki sismik hareketliliği takip ederek deprem kayıtlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Listede depremin gerçekleştiği bölge, saat, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor.

        İstanbul, Marmara Denizi ve çevre ilçelerde meydana gelen sarsıntıları takip etmek isteyen vatandaşlar Kandilli'nin güncel kayıtlarını inceleyebiliyor.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.﻿

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        #Deprem
        #istanbul
        #deprem mi oldu
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