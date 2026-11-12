İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026-2027 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan Genç Üniversiteli eğitim desteğinde başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuç heyecanı başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 29 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında başvurularını ileten öğrenciler, değerlendirme sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Ön lisans ve lisans öğrencileri için 30, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 40 yaş şartının arandığı burs programında, ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin akademik başarı kriterlerini de karşılaması gerekiyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, burs desteği almaya hak kazanıp kazanmadıklarını Genç Üniversiteli'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 2026-2027 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar ilan edildi mi? İşte merak edilen ayrıntılar...
İBB'nin üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteğinde başvuruların sona ermesiyle gözler sonuçların duyurulacağı tarihe çevrildi. 2026-2027 dönemi için burs başvurusunda bulunan binlerce öğrenci, belediyenin yapacağı incelemelerin ardından destek almaya hak kazanan isimlerin açıklanmasını bekliyor. Programa katılmak isteyen adaylar için öğrenim düzeyi, yaş ve akademik başarı gibi kriterler dikkate alınırken, değerlendirme sürecinin ardından sonuçların Genç Üniversiteli platformunda erişime açılması bekleniyor. Eğitim desteğinden yararlanıp yararlanamayacağını öğrenmek isteyen öğrenciler ise İBB burs sonuçlarının ilan edileceği günü araştırıyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, 2026-2027 eğitim desteği sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte son gelişmeler...
İBB BURS SONUÇLARI 2026-2027 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2026-2027 eğitim dönemi için yürüttüğü burs programında başvuru takviminin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçildi. 23 Ekim 2026'da sona eren başvuruların sonuçlarına ilişkin İBB'den henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri Ocak ayında duyurulmuştu.
İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Başvuru yapan öğrenciler, gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine giriş yaparak sonuç sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek.
Ayrıca sonuçların İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden takip edilmesi ve bilgi almak isteyen öğrencilerin ALO 153 Çözüm Merkezi'ne başvurması da mümkün olacak.
2026-2027 İBB BURS DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Üniversiteli programı kapsamında 2026-2027 eğitim döneminde öğrencilere toplam 20 bin TL eğitim desteği sağlanacak. Ödeme planının önceki yıllardaki uygulamaya benzer şekilde iki ayrı taksit halinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Buna göre burs almaya hak kazanan öğrencilere 10 bin TL'lik iki ödeme yapılması bekleniyor. Böylece eğitim süresince sağlanacak toplam destek miktarı 20 bin TL olacak.