İstanbul'da, iddiaya göre çalışan annesine sürpriz yapmak isteyen 10 yaşındaki H. ismindeki kız çocuğu, yemek sırasında ocakta unuttuğu yağın alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iki kardeş yara almadan kurtuldu. Dairede çıkan yangında, H. ile 12 yaşında... Daha Fazla Göster

İstanbul'da, iddiaya göre çalışan annesine sürpriz yapmak isteyen 10 yaşındaki H. ismindeki kız çocuğu, yemek sırasında ocakta unuttuğu yağın alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iki kardeş yara almadan kurtuldu. Dairede çıkan yangında, H. ile 12 yaşındaki ağabeyi M.M.'nin yaşadığı korku dolu anlar çocuk kamerasına yansıdı.(DHA) Daha Az Göster